Quinze anys després, absolen els onze acusats pels aldarulls amb la policia municipal al bar Bemba de Sabadell

El 27 de setembre del 2003 l'exalcalde de Sabadell Manel Bustos i el seu germà i regidor de Seguretat Ciutadana van aprofitar les queixes per molèsties i sorolls d'uns veïns de l'entorn del bar Bemba per estrenar la nova unitat antidisturbis de la policia municipal. L'operatiu va acabar amb aldarulls i onze joves detinguts, entre ells l'exfutbolista Oleguer Presas, els quals gairebé 15 anys més tard un jutjat penal de Sabadell els ha acabat absolent: "Els aldarulls que van derivar en la detenció dels acusats van ser causats per una intervenció policial innecessària durant la qual els agents podrien haver actuat de manera desproporcionada i practicant detencions sense atendre a criteris rigorosos", diu el jutge.

En la sentència, el jutge deixa clar que els acusats van ser els responsables dels aldarulls i les destrosses al mobiliari urbà que es van produir aquella matinada. Però també assegura que els joves no estaven fent res quan els agents van arribar i que el fort operatiu que va desplegar la policia municipal, amb la presència fins i tot de l'exalcalde Manel Bustos i el seu germà, va acabar provocant la reacció dels processats, ara absolts: "Els aldarulls van començar per una decisió desencertada de les autoritats municipals que es van personar al lloc dels fets", diu la sentència.

Segons el jutge, l'operatiu va ser "innecessari" i "desproporcionat", perquè els agents que hi van participar van arribar a treure alguns joves del local fent "més força de la mínima imprescindible": "Encara que l'actuació policial no forma part pròpiament del procediment, el resultat de la prova practicada al judici revela que durant la seva actuació els agents van poder actuar de manera desproporcionada i practicant detencions sense atendre a criteris rigorosos", diu la sentència, que assegura que durant l'operatiu es van produir "greus irregularitats".

Així, la sentència es basa en el testimoni de l'exintendent de la policia municipal, que va admetre al judici que, quan van arribar, els joves tenien "una actitud festiva" i que la presència de les autoritats "va alterar-los, i més quan l'alcalde -Manel Bustos- els va amenaçar amb carregar contra ells si no marxaven". Segons el relat, Bustos va "avisar una patrulla especial" i els va ordenar "carregar". El jutge destaca també que altres testimonis han explicat que aquesta unitat era "de recent creació" i que "l'alcalde tenia el desig de provar el seu funcionament".

Bones notícies!!

Ha sortit la sentència del "Cas Bemba". A les 17h convoquem roda de premsa i concentració popular davant l'Ajuntament.

No hi falteu que valdrà la pena! — Detinguts Bemba 27S (@27SBemba) 2 de març de 2018

L'absolució arriba 15 anys després dels fets. Els processats i diverses entitats del seu entorn han convocat una acció aquesta tarda davant de l'Ajuntament de Sabadell.