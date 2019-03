Els accessos a la ciutat registren menys trànsit per primer cop

L’objectiu de totes les grans capitals europees és, des de fa anys, reduir el trànsit. La gran majoria de polítiques de mobilitat que s’apliquen a les grans ciutats des de fa més de 20 anys van en aquesta direcció i Barcelona no n’és una excepció: l’ampliació dels carrils bici i la creació del Bicing, l’Àrea Verda d’estacionament que obliga a pagar per deixar el cotxe al carrer, la pacificació dels carrers... i, sobretot, escanyar els accessos de la ciutat. I és que la gran assignatura pendent per buidar la ciutat de cotxes és evitar que entrin tants vehicles de la resta de l’àrea metropolitana.

Els últims anys, aquesta lluita ha sigut titànica, perquè amb la recuperació econòmica el nombre de desplaçaments registrats a l’àrea metropolitana no ha parat de créixer. Malgrat aquesta tendència, la reducció de carrils d’accés a la ciutat ha funcionat i, per primer cop, durant el 2018 han entrat menys vehicles a Barcelona a través d’aquestes vies (la Gran Via, la Via Augusta, la Diagonal i la Meridiana). Segons les dades oficials a les quals ha tingut accés aquest diari, els últims anys el pas de vehicles per aquestes vies anava augmentant lleugerament, però del 2017 al 2018 s’ha produït una reducció d’un 1,4%. Una part d’aquest trànsit s’ha desplaçat cap a la ronda de Dalt -que, a diferència de la ronda Litoral, encara podia absorbir més vehicles- però una altra part ha optat pel transport públic, que no para de guanyar viatgers.

Els hàbits estan canviant

“Per tenir la fotografia sencera, encara cal esperar l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner que publicarà l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)”, adverteix el director de Mobilitat de Barcelona, Adrià Gomila. Malgrat això, l’expert confirma que a la capital catalana els hàbits dels conductors estan canviant: “La pressió dels viatges metropolitans continua creixent, però estem reduint la capacitat viària dels accessos i, per primer cop, s’ha reduït el trànsit”.

Un dels exemples més clars de la reducció de carrils als accessos de la ciutat és l’avinguda Meridiana. L’any 2010 ja va perdre un carril d’entrada i va passar de quatre més un -el carril bus- a tres més un. Actualment, nou anys després, se n’està traient un altre, i es passarà de tres més un a dos més el que està reservat per al transport públic. Aquest tipus d’actuacions urbanístiques -que han aplicat els últims governs municipals- també s’han notat a la Gran Via, que ha perdut carrils de circulació per al transport privat tant en l’accés de plaça Cerdà com en el de plaça de les Glòries. El mandat passat, l’alcalde Xavier Trias va reformar l’avinguda Diagonal entre passeig de Gràcia i Francesc Macià, i amb el canvi es va perdre un carril en cada una de les calçades laterals, que van passar de dos a un. En sentit mar, de Via Augusta cap a Diagonal també es va reduir un carril (de dos a un) per implementar el carril bus.

“Els conductors de l’àrea metropolitana es troben menys carrils i busquen alternatives. A la ronda de Dalt han trobat una sortida, però a la del Litoral no”, destaca Gomila. “Quan incrementes la saturació en una via, en lloc d’un augment del trànsit hi ha una reducció”. I això és exactament el que li ha passat a la ronda Litoral, que ha reduït un 3,3% el trànsit. El nombre de vehicles que passen per la ronda de Dalt, en canvi, ha crescut un 5,7%.

Tots aquests canvis d’hàbits han provocat una altra alteració a la mobilitat metropolitana: el trànsit que circula per les autopistes C-31 sud (la que arriba de Castelldefels) i C-31 nord (Mataró i Vallès) també s’ha reduït per primer cop. Aquestes són les úniques vies de l’àrea metropolitana que connecten amb Barcelona que han perdut trànsit i, segons Gomila, és precisament perquè després de reduir la capacitat dels accessos que connecten amb aquestes vies l’única alternativa possible que els quedava als conductors era la ronda Litoral. Però com que ja estava saturada, possiblement han buscat una alternativa al cotxe.

“No és suficient”

L’objectiu global de reduir els carrils dels accessos és acabar traient vehicles de la ciutat. Aquesta és una de les obsessions de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, entitat integrada per una setantena d’associacions. Una de les seves portaveus, Maria Garcia, adverteix al diari ARA que “encara no es pot parlar de canvi de tendència” i lamenta que “aquestes petites reduccions” de trànsit no aconsegueixen reduir la contaminació de la ciutat. Garcia explica que calen “actuacions contundents” com “un peatge de cinc euros per entrar a la ciutat amb cotxe”. Els vehicles amb tres o més persones en quedarien exempts, segons la seva proposta.