Tres persones mortes en tres accidents de trànsit aquest diumenge, una d'elles una menor

Aquest diumenge tres persones -una d'elles menor d'edat- han perdut la vida en tres accidents de trànsit a Catalunya. El primer d'aquests sinistres mortals ha passat a la carretera C-63 a Sils (Selva) en una sortida de via d'un turisme. L'altre accident mortal s'ha registrat poc abans de les 7.00 a la carretera C-17 a Gurb (Osona), en una topada frontal entre dos turismes en què també hi ha hagut quatre ferits greus. Les dues víctimes mortals són els passatgers davanters dels dos turismes. Aquest migdia, finalment, un motorista ha mort en una col·lisió amb dos turismes a la carretera B-224 a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).

El primer d'aquests accidents ha passat a la 1.45 a la carretera C-63 a Sils quan per causes que encara no se saben un turisme ha sortit de la via. El passatger davanter del vehicle, un veí de Sils de 34 anys, ha mort en el sinistre. La conductora ha resultat ferida menys greu i els serveis d'emergències l'han traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han participat en la gestió de l'accident.

El segon d'aquests sinistres viaris mortals ha passat a les 6.50 a la carretera C-17 a Gurb. Per causes que s'estan investigant, dos turismes han xocat frontalment. La passatgera davantera d'un dels dos vehicles, que era menor d'edat, ha mort en el sinistre. A més, els serveis d'emergències han hagut de traslladar a diferents centres hospitalaris quatre ferits més de gravetat. Tres d'aquests ferits estan ingressats a l'Hospital Althaia de Manresa i un altre a l'Hospital de Vic. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat han hagut de rescatar tres dels passatgers d'un dels vehicles i excarcerar una altra víctima del segon dels turismes implicats en la topada. En la gestió de l'accident també hi han participat sis patrulles dels Mossos i quatre ambulàncies del SEM.

L'últim dels accidents mortals s'ha produït a un quart d'una del migdia a la carretera B-224, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Una motocicleta i dos turismes han xocat per causes que ara s'estan investigant i el motorista ha mort. Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM. A més, també hi han treballat efectius de la Policia Local.