Un de cada quatre accidents mortals són per distraccions al volant i un 16% de les víctimes no portaven el cinturó

Una víctima mortal d'un accident de trànsit, amb el mòbil encara a la mà i agafant el volant. Aquesta és la imatge de la campanya que ha començat a difondre avui el Servei Català de Trànsit (SCT) a les xarxes socials i que pretén conscienciar del perill de les distraccions mentre es condueix. Segons les dades del Govern, aquesta és la causa principal dels accidents mortals a les carreteres catalanes: està darrere d'un 24% dels accidents.

Entre el 22 de juny i l'11 de setembre –el període d'estiu– 52 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes. Tot i que el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, parla d'una "moderació" en l'accidentalitat mortal a les carreteres aquest estiu, admet que el descens es produeix perquè la comparativa es fa amb els primers mesos de l'any, quan el nombre d'accidents mortals va incrementar un 42%. Tot i així, Gendrau també ha parlat d'una primera quinzena d'agost "dramàtica".

El cap de la comissaria general de mobilitat, Joan Carles Molinero, ha demanat la "màxima precaució" a l’hora d’agafar el vehicle, "no consumir, no manipular cap tipus d'instrument i moderar la velocitat, perquè són les causes que estan causant més accidentalitat i mortalitat". Segons el SCT, un 13% dels accidents mortals són per excessos de velocitat i en un 5% el conductor anava begut o drogat.

Des de principis del 2018, els Mossos d'Esquadra han obert més de 840.000 expedients sancionadors a conductors que estaven cometent una infracció al volant. 642.000 dels expedients són per excés de velocitat, però, segons els responsables de trànsit, han pujat les sancions per distraccions i ús de mòbils al volant. Gendrau s'ha mostrat preocupat pels casos de conductors reincidents. "El 83% dels sancionats per excés de velocitat tenien una sanció, però és que més del 20% en tenien dues i ens hem trobat amb casos de conductors amb 38 expedients", ha recordat.

Manca de cinturó al darrere

Molinero ha destacat també que un 16% de les víctimes no portaven el cinturó de seguretat cordat, "majoritàriament en el cas dels passatgers posteriors", ha subratllat. "Estem detectant passatgers de darrere que el porten expressament mal col·locat", ha assegurat el comissari, que ha explicat que alguns passatgers opten per cordar el cinturó per darrere seu al cotxe perquè el sistema de detecció del vehicle no el detecti com a descordat i s'hi asseuen a sobre.

El SCT continuarà aplicant el pla de contenció a les carreteres que concentren el 42% de la mobilitat a Catalunya, tot i que ara es reorientaran els controls a les que presenten més afluència durant el període de tardor i hivern. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que el departament treballa en dues línies: "estendre el pla de contenció i realitzar controls de 24 hores seguides de drogues, alcohol, ús de mòbil i cinturó de seguretat".

Buch també ha apel·lat a la "corresponsabilitat" de totes les persones que viatgen dins d'un vehicle. "Les persones que van en un cotxe tenen tot el dret del món d’exigir responsabilitat al volant als conductors", ha assegurat. Segons les dades del SCT, els accidents amb més d'una víctima mortal han crescut un 19% respecte al 2017. També han incrementat els accidents en cap de setmana i festius. Des de principi d'any la sinistralitat en dies no laborables ha crescut un 35%.