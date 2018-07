L'acusat de matar una nena a Vilanova tenia predilecció per les noies orientals, segons un testimoni

L'acusat de matar una nena de 13 anys fa un mes i mig a Vilanova i la Geltrú tenia predilecció per les noies orientals, segons ha assegurat un testimoni davant el jutjat que investiga el cas. Ho ha explicat un exalumne que el presumpte agressor havia tingut en un curs de cuina. Aquest home ha declarat que l'acusat li havia manifestat que tenia predilecció per les noies de faccions orientals. L'acusació particular ha vinculat aquesta afirmació al fet que la menor era de procedència xinesa.

Així mateix, els pares i els avis de la nena assassinada han negat davant el tribunal que la menor hagués pogut entrar per iniciativa pròpia al pis del presumpte agressor. Els familiars directes de la víctima, que també han estat citats aquest dilluns com a testimonis, han rebatut així el relat que l'acusat va fer uns dies enrere, quan va explicar que es va trobar la menor dins de casa i la va agredir pensant-se que era un lladre que el volia atacar.