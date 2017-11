La fiscal diu que els acusats de la violació dels Sanfermines "van actuar de manera conjunta i organitzada"

Els cinc acusats per la violació en grup d'una noia de 18 anys durant els Sanfermines de l'any passat "van actuar de manera conjunta i organitzada", ha afirmat la fiscal, Elena Sarasate, avui a l'informe final del judici. La fiscal, que considera que l'agressió es va cometre "sense violència i sota violència i intimidació", ha ratificat segons informa Europa Press la petició de condemna de 22 anys i 10 mesos de presó per a cada un dels acusats i considera les proves en contra seva "absolutament contundents".

Sarasate ha assegurat que la noia "nos sospitava ni rematadament" allò que planejaven els acusats però que ells sí que "sabien el que volien i ho tenien clar". Ha afirmat que els delictes d'agressió sexual, contra la intimitat, de robatori del mòbil, així com el patiment moral que li van causar, han quedat "perfectament" acreditats.

Segons la fisca "la declaració de la víctima compleix tots els requisits per donar-li absoluta i total credibilitat" i, en canvi, "la dels acusats té contradiccions, no petites sinó determinants". Ha fet un relat detallat de com creu que van passar els fets des que els nois van trobar la víctima i fins que els van arrestar. "Quan els acusats van acabar i van aconseguir el que volien, la van deixar tirada i semidespullada", ha rematat.

Després de la fiscal l'acusació particular i les acusacions populars -l'Ajuntament de Pamplona i el govern de Navarra- han de fer els informes finals. Quan hagin acabat, probablement demà, serà el torn de les defenses. Les sessions d'avui i de demà, al Palau de la Justícia de Navarra, són les dues úniques que s'han obert al públic. Tot i això, s'hi ha prohibit l'accés a càmeres i fotògrafs i no s'hi permet l'entrada de cap dispositiu que pugui enregistrar àudio o vídeo.