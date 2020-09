Els adolescents catalans miren porno de manera freqüent des dels 12 anys i la meitat "n'imita" algunes pràctiques

La cosa més probable és que en una classe de 1r d'ESO de qualsevol institut català els alumnes ja hagin consumit vídeos porno. Set de cada deu ho hauran fet l'últim mes, per bé que el consum freqüent és superior entre nois (79%) que no entre noies (56%). Una de les dades més alarmants, tenint en compte que els mateixos joves admeten que els vídeos són sovint violents i mostren relacions de poder d'homes sobre dones, és que la meitat dels adolescents consideren que la pornografia "ha influït molt o bastant" en les seves relacions sexuals. Tot això es desprèn de l'informe (Des)informació sexual: pornografia i adolescència publicat aquest dimarts per l'ONG Save the Children, que ha fet tallers a més de mil joves i enquestes a 409 estudiants d'entre 13 i 17 anys.

"Hi influeix moltíssim. Encara que no vulguis que t'influeixi, sí que influeix. I això és la cosa dolenta, perquè després et poden agradar coses que moralment poden no agradar-te gens, però et continuen posant", afirma un testimoni de l'estudi. L'informe conclou que a quatre de cada deu joves mirar aquests continguts els "satisfà les expectatives" i que el 46,5% dels adolescents "han imitat" algunes pràctiques que hi han après. Fins i tot, alerta Save the Children, encara que sigui sense que la parella hi estigui d'acord: un 8,5% ho han fet sense el consentiment explícit de la parella i sense que a aquesta li hagi semblat bé.

De fet, una de les conclusions de l'ONG és que la pornografia s'ha convertit en la principal escola del sexe per a nens i adolescents, de manera que "el desig sexual adolescent es va construint sobre uns fonaments irreals, violents i desiguals". Per a un terç dels enquestats, els vídeos porno són "l'única via" per obtenir informació sexual, mentre que vuit de cada deu estudiants han rebut entre 0 i 4 hores d'educació sexual els últims dos anys.

"La pornografia s'ha convertit en professora i en consultori de sexualitat per als adolescents. El perill no és que vegin pornografia, sinó que el seu desig sexual s'està construint sobre unes bases irreals, violentes i desiguals, i creient que el seu consentiment, els desitjos i les preferències, o les de la resta, no s'han de tenir en compte", assegura Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya.

Una dependència que podria haver augmentat encara més amb el confinament. Segons el portal web Pornhub, el trànsit mundial de consum de porno va créixer un 18,5% el 24 de març del 2020. A l'Estat, l'augment més pronunciat, d'un 61,3%, va ser el 17 de març, el tercer dia de confinament, quan Pornhub va anunciar que la categoria Premium seria gratuïta. Segons l'estudi, "la nova pornografia en línia gratuïta i il·limitada perjudica els adolescents", i per això es demana que s'estableixen mesures perquè, segons diuen, la formació sexual actual "no és suficient per poder impactar de manera significativa en l'adolescència" ni tampoc perquè aquests joves "puguin incorporar conceptes com el consentiment i l'autonomia corporal".

"L'educació sexual que ens ofereixen és posar un preservatiu en un penis de plàstic", resumeix una de les enquestades a l'estudi. Segons l'informe, és urgent una educació afectiva i sexual de qualitat, que passa per una formació en un ús "segur i responsable d'internet" i per abordar aquests continguts a l'escola i de manera "transversal", i també mesures que restringeixin l'accés dels menors a aquestes webs. L'ONG demana al govern espanyol i a la Generalitat que col·laborin amb les plataformes d'internet per regular l'accés a la pornografia i impedir que els menors de 18 anys no hi puguin accedir. Als polítics, Save the Children també els demana tramitar com més aviat millor la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència, coneguda com la llei Rhodes. Aquesta nova normativa inclou l'educació sexual i afectiva com a principi transversal a l'escola per aprendre a detectar la violència o l'abús i conceptes com el consentiment, l'autonomia i la creació de relacions igualitàries, així com campanyes de sensibilització per prevenir la violència infantil.