Catalunya supera els 300 casos de coronavirus, entre els quals hi ha 49 professionals sanitaris

Catalunya ja supera els 300 casos de coronavirus. El departament de Salut ha registrat aquest dijous 135 positius nous, que eleven a 316 la xifra total de contagiats al país. Entre els afectats, hi ha 25 persones amb un pronòstic de salut greu i 49 professionals sanitaris. De fet, prop de 400 confinats preventivament després d'haver estat en contacte amb malalts són treballadors de centres de salut. Aquest dijous no s'ha donat cap alta mèdica i, per tant, el total de persones que ha superat la Covid-19 al país segueixen sent tres.

La conselleria ha explicat que fins al moment sis víctimes mortals tenien el virus en l'organisme, tres de les quals han tingut lloc a Igualada, on dimecres Salut va confirmar que s'havia produït el primer brot víric "especial". Els tres últims decessos corresponen a persones amb una edat avançada i amb patologies prèvies importants: una dona de 71 anys; una dona de 83 i un home de 86 anys.

Les autoritats dels municipis de la conca d'Òdena, a l'Anoia, han decidit ampliar les mesures per contenir l'epidèmia del SARS-CoV-2. "El brot s'ha ampliat i s'han d'aplicar noves mesures. Hi ha hagut un empitjorament de la situació", ha anunciat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, abans d'actualitzar les xifres sobre persones contagiades: en total són 49 ciutadans, 33 dels quals són professionals sanitaris, tots ells lleus.

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha anunciat que "aquesta setmana pujarà força" el nombre d'afectats a Catalunya i ha donat indicadors de l'evolució que pot venir properament: per cada infectat hi ha 2,5 contagis. Guix ha afegit que de cada 6 contactes d'un infectat, 1 acaba convertint-se en positiu.

En la compareixença davant dels mitjans, Castells ha anunciat les noves restriccions, que inclouen la suspensió del transport interurbà de tota la conca d'Òdena, que dona servei a 100.000 persones mensualment. També s'ha decretat el tancament de l'aeròdrom d'Òdena i els mercats ambulants, i es faran controls als accessos dels mercats fixos. Hi haurà també un tancament parcial dels centres de dia i la restricció de visites a la residència d'avis Pare Vila-seca. També s'han anul·lat activitats de grup als pisos tutelats per a la gent gran i s'ha restringit el servei d'atenció a domicili als casos imprescindibles.

Castells, en nom de la resta d'alcaldes, ha exigit al departament de Salut que "reforci la plantilla" de l'Hospital d'Igualada, on hi ha "plantilles exhaustes" que "ho estan donant tot" per lluitar contra el virus. De moment, hi hagut 200 professionals que han estat en contacte amb persones afectades pel coronavirus.

D'altra banda, Guix ha insistit que no hi ha vacuna per combatre el coronavirus, però ha remarcat que són molt importants les mesures d'higiene per evitar el contagi, com mantenir un metre i mig de distància i molta neteja, ja que es tracta d'un virus que no és "resistent".