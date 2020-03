Catalunya posa en aïllament més de 300 professionals de la salut

Un de cada quatre afectats per la Covid-19 és un professional sanitari, segons van informar dilluns fonts del departament de Salut. El degoteig de contagis de coronavirus segueix i Catalunya ja ha confirmat un centenar de persones infectades, tres de les quals han mort -totes tres víctimes són persones grans amb patologies prèvies-. A la xifra d’afectats directes pel virus cal sumar-ne els col·laterals, és a dir els que no manifesten símptomes però han estat en contacte amb malalts i han de fer quarantena durant catorze dies per descartar-los la patologia. Encara que ara per ara es desconeix la xifra total d’aïllaments preventius, s’estima que cada afectat té uns 20 o 30 contactes propers. Això suposaria que hi ha entre 2.000 i 3.000 persones confinades a casa seva. D’aquests aïllats, més de 300 són professionals del món de salut, sigui perquè han estat en contacte amb el virus al centre en el qual treballen, o per motius aliens al seu exercici laboral. Per exemple, una metge de Barcelona es va contagiar en un congrés a Munic i, a la tornada, va encomanar-li la malaltia a un familiar, que també és metge.

La xifra d’afectats per coronavirus a Catalunya ja s’eleva als 101 casos. Salut va confirmar ahir 23 positius nous de SARS-CoV-2, entre els quals hi ha un nadó de sis mesos i un d’un any, que estan aïllats al seu domicili en estat lleu. El departament també va notificar dues morts més relacionades amb l’epidèmia, que eleven a tres la xifra total de persones que han mort amb el virus a l’organisme. Un dels decessos correspon a una dona de 88 anys que presentava un quadre de pneumònia i una insuficiència respiratòria. El 27 de febrer va manifestar símptomes compatibles amb la Covid-19 i va ser ingressada en un hospital de Barcelona, on ahir va acabar morint.

La tercera víctima mortal és la d’un home de 97 anys que patia diverses patologies de base i que divendres va necessitar ser hospitalitzat. Vivia en una residència de Barcelona i compartia habitació amb un altre home, per la qual cosa ahir es va aïllar els companys del centre que també tenen patologies prèvies per precaució. Salut espera els resultats de l’estudi de contactes per determinar l’abast del virus entre residents i treballadors d’aquest centre, i ahir es va fer una neteja antisèptica a la planta on s’estava el difunt. La mort d’aquest home, la primera en un centre per a gent gran a Catalunya, va obligar a aplicar per primer cop el protocol consensuat entre el Govern, els sindicats i les patronals del sector sociosanitari, que inclou restriccions de visites familiars i un control més exhaustiu i per escrit de les entrades i sortides del centre. Aquestes dues morts se sumen a la d’una dona de 87 anys que va trascendir divendres.

El Saló de l’Ensenyament, en risc

La contribució de l’àmbit educatiu a les mesures de contenció del virus continuen. La Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es va sumar a la de Medicina i també va suspendre temporalment totes les pràctiques als hospitals fins a nou avís. Segons va informar l’universitat a través del seu web, la decisió s’ha pres “per facilitar l’activitat dels professionals sanitaris i preservar l’estat de salut dels malalts ingressats als hospitals”, conjuntament amb les direccions hospitalàries, unitats de medicina preventiva i unitats de malalties infeccioses de les unitats docents hospitalàries.

El coronavirus posa en risc la celebració del Saló de l’Ensenyament, que ha de celebrar-se del 18 al 22 de març. L’organitza Fira de Barcelona, però el departament d’Educació, que cada any hi va per presentar tota l’oferta de formació professional, s’està plantejant no acudir-hi. La mateixa conselleria va tancar ahir l’Escola Oficial d’Idiomes del Prat de Llobregat, que té 783 alumnes, després que Salut ordenés el confinament dels 15 professionals, ja que un dels treballadors s’ha infectat. L’Ajuntament de Barcelona també va tancar l’Escola Bressol Municipal Gràcia, després que una treballadora donés positiu. L’equipament estarà tancat durant dues setmanes, que és el període màxim d’incubació de malaltia.