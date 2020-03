Catalunya supera el centenar de contagis de coronavirus i suma dues morts, una en una residència

El departament de Salut ha confirmat les morts d'una dona de 88 anys i d'un home de 97 anys per la Covid-19, que eleven a tres la xifra total de víctimes mortals a Catalunya després que divendres s'anunciés el decés d'una dona de 87 anys. La dona de 88 anys patia una pneumònia i una insuficiència respiratòria que es va començar a complicar el passat 27 de febrer. Divendres passat va ingressat a un hospital de Barcelona amb símptomes compatibles amb la Covid-19, on ha mort aquest dimarts.

L'home de 97 anys, patia diverses patologies prèvies i va ser hospitalitzat divendres passat. La víctima vivia en una residència de Barcelona i compartia habitació amb un altre home. El seu contagi ha obligat a aïllar els companys del centre que també tenen patologies prèvies per precaució mentre no hi ha resultats concloents de l'estudi de contactes. A més, s'ha fet una neteja antisèptica a la planta on vivia la víctima. Amb aquesta mort, s'aplicarà per primer cop el protocol consensuat entre el Govern, els sindicats i les patronals del sector sociosanitari, que inclou restriccions de visites i un control més exhaustiu de les entrades i sortides que es donen als centres de gent gran.

Salut ha confirmat 23 casos nous de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, entre els quals hi ha un nadó de sis mesos i un d'un any, que estan aïllats a casa en estat lleu, que eleven la xifra d'afectats fins a un centenar. D'aquests, 25 són professionals sanitaris.

Hores abans, havia trascendit la detecció de dos casos positius de coronavirus en una escola bressol a Gràcia. El contagi ha obligat l'Ajuntament de Barcelona a tancar preventivament durant dues setmanes. A més, també s'ha aïllat preventivament a casa part de l'equip directiu i gerencial del consistori, entre els quals el primer tinent d'alcalde Jaume Collboni. També hauran de fer quarantena durant dues setmanes el regidor de Pressupost i persona de confiança de l'alcaldessa Ada Colau, Jordi Martí, i la regidora socialista de Comerç i Hisenda Montserrat Ballarín, a l'espera que l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) valori si poden tornar a treballar al consistori.

He rebut molts missatges preocupant-se per la meva salut. Estic molt bé!!M’he de quedar a casa per indicació mèdica, a l’haver estat en contacte amb una persona a la que li han detectat el convid-19 Espero que tots els afectats es recuperin el més aviat possible!! — Jordi Martí Grau (@JordiMartiGrau) March 9, 2020

La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha explicat que els dos casos s'han conegut aquest cap de setmana i immediatament "s'han activat els protocols que s'activen amb tots els ciutadans de Barcelona". Segons Tarafa, les dues persones que han donat positiu "es troben molt bé" així com les 39 persones que s'han confinat a casa per veure si també han quedat infectades. Cap d'aquestes persones presenta símptomes i mantindran la seva activitat laboral des de casa. "Estem activant totes les eines necessàries perquè puguin fer teletreball", ha explicat la regidora.

El primer cas s'ha confirmat en una treballadora de l'Escola Bressol Municipal (EBM) Gràcia, al carrer Maignon, cosa que ha comportat el tancament preventiu de l'equipament municipal com a mínim durant catorze dies, que és el període considerat d'incubació de la malaltia. La regidora de Salut ha explicat que, seguint el protocol pactat amb les altres administracions, no ha estat necessari tancar també l'altre equipament educatiu que hi ha al mateix edifici.

El segon cas s'ha detectat en un treballador de l'àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica del consistori. Totes les persones que han tingut contacte estret amb ell durant els últims dies seguiran en aïllament preventiu durant les pròximes dues setmanes.

L'Ajuntament de Barcelona ha enviat un "missatge de tranquil·litat" i ha assegurat que el personal municipal treballa en coordinació amb les autoritats sanitàries per acabar d'identificar la totalitat dels contactes de les dues persones que han donat positiu. L'Agència de Salut Pública de Barcelona acabarà d'analitzar cas per cas per prendre les mesures que siguin necessàries.