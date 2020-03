Salut restringeix i controla les visites a les residències de gent gran

El departament de Salut ha anunciat aquest divendres al vespre la primera víctima mortal relacionada amb el coronavirus a Catalunya. Es tracta d'una dona de 87 anys que ha mort per complicacions en patologies prèvies, concretament a causa d'una pneumònia greu. Encara es desconeix la font de contagi, però es descarten antecedents epidemiològics. La pacient hauria entrat directament a urgències dijous a la nit amb un quadre complex d'insuficiència respiratòria, febre i hipotensió. Quatre hores més tard, s'ha detectat el virus a l'organisme i poc després s'ha produït el decés, cap a les tres de la tarda.

El degoteig de casos de coronavirus no s'atura. Aquestes últimes hores Catalunya ha registrat nou contagis nous, entre els quals la víctima mortal. La xifra de contagis s'ha elevat aquest divendres fins a 46 i, per tant, també la de potencials contactes que han de fer quarantena preventiva. El total de confinats no se sap, però serien més de 600. Segons han informat fonts de Salut, més d'un centenar d'aïllats són professionals sanitaris d'uns quants centres de tot Catalunya, que estan a l'espera de comprovar si haurien contret la Covid-19.

Un dels centres que s'hauria vist afectat per la quarantena de professionals és l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que en tindria una desena. Això no significa que estiguin infectats, sinó que passaran 14 dies en aïllament preventiu per detectar precoçment simptomatologia compatible amb la malaltia. Amb tot, fonts del centre asseguren que funciona a ple rendiment. Tots els casos detectats fins ara haurien estat en contacte amb persones infectades i ja estan aïllats al seu domicili.

Nou protocol per a centres de gent gran

El Govern ha anunciat aquest divendres que les residències de gent gran, però també els centres de persones amb alguna mena de discapacitat i d'atenció als trastorns de salut mental, controlaran més exhaustivament qui hi entra diàriament per agilitzar el seguiment de contactes en cas de possibles positius de la Covid-19. Cada centre decidirà com ho fa, si al taulell d'administració o als mateixos mòduls, però el cas és que tota persona que hi entri constarà en un registre escrit. A més, es limitarà l'accés de familiars a un nombre reduït de persones, preferiblement sempre les mateixes, per minimitzar el risc de circulació de virus. Aquestes dues novetats s'inclouen en el nou protocol d'atenció en l'àmbit sociosanitari que s'ha presentat aquest divendres al departament de Salut per gestionar la possible propagació del SARS-CoV-2. El document és el resultat de la coordinació entre el Govern, les patronals i els sindicats del sector.

Si bé no poden vetar-los l'entrada, el departament de Salut i el d'Afers Socials i Famílies recomanen limitar l'accés de familiars als centres si presenten qualsevol tipus de símptoma compatible amb el virus –febre, tos o dificultats respiratòries–, sobretot si han estat en una zona de risc o en contacte amb algú que hagi contret la Covid-19. A més, les persones que tinguin un familiar ingressat en un centre sociosanitari hauran d'extremar les precaucions en termes d'higiene i rentar-se les mans abans d'entrar a l'equipament i quan en surtin. La mesura –han apuntat fonts del departament– afecta tots els centres i residències a Catalunya, tant les de caràcter privat com les públiques.

En cas que se sospiti que un usuari es pot haver infectat de coronavirus, l'equip sanitari del centre l'examinarà i decidirà si pot ser atès a la residència o si cal traslladar-lo a un hospital, segons les complicacions de salut que presenti. Si escau, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) prendrà les mostres per confirmar o descartar la presència del virus en l'organisme.

Si es confirma que la persona està infectada, se l'aïllarà en una habitació individual, amb una bona ventilació i un lavabo propi i, com ja es fa amb qualsevol altre contagiat, es prohibiran les visites. Els casos lleus, en què la persona no presenti factors de vulnerabilitat (malalties respiratòries, gastrointestinals o neurològiques) o no tingui una edat gaire avançada, podran ser atesos a la mateixa residència. El centre n'haurà d'informar immediatament els familiars, per procedir a un estudi de contactes i determinar l'abast del contagi, però també haurà de vigilar l'estat de salut de la resta de residents, comunicar la situació als referents d'aquests usuaris, i sol·licitar la realització de proves de detecció al SEM.

"Encara no hi ha casos als centres sociosanitaris catalans, però ens anticipem a la possibilitat per tenir una visió conjunta de la situació”, ha apuntat la directora general d’Autonomia Personal i Discapacitat, Aina Plaza, que admet que, en part, els focus a residències de gent gran a Madrid han accelerat els preparatius. El protocol inclou mesures de prevenció per atendre correctament els residents sota sospita clínica, amb una millora del sistema de comunicacions, i una protecció més acurada per als professionals.

Pel que fa al proveïment de materials, Salut farà una compra centralitzada per garantir una protecció adequada de professionals tant per a centres públics com privats. "Cal una especial sensibilitat perquè la gent gran i les persones amb patologies són un col·lectiu que, davant una exposició al virus, poden tenir molts riscos", ha assegurat el director del programa d’Atenció Integrada Social i Sanitària (PAISS), Sebastià Santaeugènia.

Un positiu a l'Hotel Arts de Barcelona

Poc abans, l'Hotel Arts de Barcelona ha informat que u n turista que s'hi va allotjar entre l'1 i el 4 de març està ingressat a l'Hospital Clínic després de donar positiu per coronavirus, segons un portaveu del grup Marriot, propietari de l'hotel. La direcció també ha informat que, a conseqüència d'aquest positiu, hi ha diversos membres de l'equip que estan aïllats en quarantena, tot i que no ha concretat la xifra de potencials afectats. La companyia també n'ha informat els hostes que durant aquells dies eren a l'hotel i assegura que ja ha desinfectat totes les instal·lacions. "Actualment ja estem treballant i rebent nous hostes amb normalitat", afegeix la portaveu a l'ARA. El departament de Salut no ha confirmat aquest cas.

Tots els nous positius de Covid-19 s'han infectat després d'haver viatjat al nord d'Itàlia o després d'haver estat en contacte amb altres malalts. Tret dels dos pacients que són ingressats en situació greu, tots tenen una simptomatologia lleu, idèntica a un quadre gripal. Un dels 37 confirmats és un home de 50 anys que s'ha classificat com un cas greu perquè presentava patologies prèvies. És el primer que rep aquesta consideració, encara que està hospitalitzat en una unitat de semicrítics i evoluciona favorablement.