Així funciona la Comirnaty, la vacuna contra el covid que s'administra a Catalunya

Tot està a punt per començar diumenge la vacunació contra el covid-19. Tot i que haurem d'esperar encara per assolir la tan desitjada immunitat de grup, aquest és un primer pas per poder controlar la pandèmia i reduir la morbilitat i la mortalitat. El desenvolupament de vacunes contra el coronavirus ha sigut un repte sense precedents i una cursa contrarellotge per aconseguir una vacuna en temps rècord. Això ha sigut possible gràcies a tota la recerca prèvia feta pels investigadors. Així funciona la Comirnaty, que és com s'ha batejat la vacuna de Pfizer que diumenge es comença a administrar a Catalunya.

Quina vacuna s'administrarà?

En el marc de l'estratègia europea de vacunes s'ha arribat a acords amb sis empreses farmacèutiques per la compra de vacunes contra el covid-19 un cop s'hagi demostrat que són segures i eficaces. Si es completen tots els acords, la UE tindrà disponibles al voltant de 2.000 milions de dosis de diversos fabricants, que aniran arribant a mesura que es vagin aprovant. Actualment, la vacuna de Pfizer i BioNTech és la que ha obtingut l'autorització de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i és la que s'administrarà a Catalunya en primer lloc a partir del 27 de desembre prioritzant els grups de població més vulnerables.

Qui es vacunarà primer?

Com que al principi la quantitat de vacunes serà limitada –700.000 dosis en la primera etapa, que va del gener al març, i després s'anirà augmentant progressivament– s'ha establert un ordre de prioritat dels grups de població a vacunar en aquesta primera etapa:

Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de gent gran i d'atenció a grans dependents.

Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari.

Un altre personal sanitari i sociosanitari.

Grans dependents (persones amb grau 3 de dependència) que no estiguin institucionalitzades.

Les primeres dosis de vacunes seran per als dos primers grups i en la mesura que hi hagi més dosis disponibles, es vacunarà la resta. El dia 27 arriben les primeres 1.595 dosis de vacunes. El primer lloc on es posaran és a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, que no té casos de covid. I cada dilluns el Govern preveu que arribin 60.000 dosis de vacunes que es distribuiran arreu del país i seran els més de 5.000 professionals d'infermeria que s'han ofert voluntaris els que les administraran.

Quin és el mecanisme d'acció de la vacuna?

El nom comercial de la vacuna és Comirnaty, per les primeres lletres de covid i de la molècula ARN missatger (ARNm), que conté les instruccions per produir una proteïna del SARS-CoV-2, el virus que provoca el covid-19, segons s'explica a la web de l'Agència Espanyola de Medicaments. La vacuna de Pfizer no té el virus en si mateix i no pot provocar la malaltia.

Quan una persona rebi la vacuna, algunes de les seves cèl·lules llegiran les instruccions de l'ARNm i produiran temporalment la proteïna. El sistema immunitari de la persona reconeixerà aquesta proteïna com a estranya i produirà anticossos i cèl·lules T per defensar-se. Així quan la persona entri en contacte amb el coronavirus, el seu sistema immunitari el reconeixerà i estarà preparat per defensar-se.