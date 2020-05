El Govern planteja una fase 0,5 de desconfinament per a Barcelona i l'àrea metropolitana

La ciutat de Barcelona i les dues regions metropolitanes no entraran dilluns a la fase 1 de desconfinament, amb l'única excepció del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny, que el Govern ha acordat avui plantejar que sí que facin el salt com Girona, Lleida i la Catalunya Central. Per a les tres regions de l'àmbit de Barcelona, però, es dibuixa una fase zero ampliada o "zero i mig", en paraules de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ha comparegut amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de la capital, Ada Colau, per exposar què implicaria aquest pas intermedi acordat entre Generalitat i Ajuntament i que hauria de ser avalat pel ministeri de Sanitat. En la fase zero i mig es preveu que els comerços puguin funcionar sense necessitat de cita prèvia, que les biblioteques tornin a oferir servei de préstec i que reobrin els museus amb un terç de l'aforament. També podran obrir els centres escolars per fer-hi desinfeccions i tasques administratives. Els centres de culte podrien recuperar l'activitat amb menys aforament. El que no estarà permès encara són les terrasses dels bars i les trobades familiars de menys de deu persones, que sí que es preveuen en la fase 1. I tampoc els gimnasos, tot i que sí que podrà reobrir el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat.

La Generalitat proposa que Girona, Lleida i la Catalunya Central passin a la fase 1 de desconfinament

A les terrasses, segons Vergés, és on s'ha vist més relaxament de mesures de seguretat en els territoris que ja van una fase per davant, i per "prudència" es prefereix endarrerir aquest pas. Colau, però, ha remarcat que es treballa amb l'horitzó que reobrin el 25 de maig. "Treballem perquè sigui possible obrir les terrasses el 25 de maig i també perquè es puguin fer les trobades de nuclis familiars", ha explicat l'alcaldessa. Això serà així si no hi ha retrocessos en els indicadors. D'aquí a dos dilluns, doncs, les tres àrees podrien assolir el mig punt que els falta per entrar estar de ple a la fase 1. "No ens relaxem, un mal pas ens faria tornar a la situació on érem a principis d'abril", ha dit Budó. El Govern també ha aprovat avi en el marc del Procicat l'ús obligatori de mascaretes per a tothom a l'espai públic i ho plantejarà al govern espanyol. Es considera "un punt de protecció extra" per quan es fa difícil mantenir la distància de seguretat.

Barcelona permetrà que les terrasses de bar guanyin espai sobre la calçada

Pel que fa a les especificitats de Barcelona i les dues regions metropolitanes, també es plantejarà que el pas a una fase 0 ampliada impliqui començar a flexibilitzar les vetlles que, fins ara, només es poden fer amb tres persones. La idea és que, "per una qüestió de drets humans" i per fer costat a les persones que han patit una pèrdua, s'estudiï que se'n puguin fer amb deu assistents. "Si la ciutat ja pot recuperar activitats i fa setmanes que es pot fer esport o anar a comprar, aquesta es una qüestió essencial que hem de flexibilitzar", ha dit Colau, que ha enviat, també, un missatge de suport als restauradors, que encara hauran d'esperar per poder reobrir.

La consellera de Salut, Alba Vergés, que tot i la flexbilització d'algunes restriccions, encara s'haurà d'evitar la mobilitat entre Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana –excepte per anar a treballar– per prudència i perquè es tracta de les tres àrees que poden concentrar més viatges entre municipis.

La Generalitat proposa que el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny també passin a la fase 1

Barcelona i les dues regions metropolitanes "no estan al marge de la bona evolució", segons Vergés, que ha remarcat que els factors demogràfics i socials obliguen a fer un plantejament específic d'aquesta àrea, que engloba el 66% de la població. Per això, tindran elements diferents als de la resta del país. La consellera ha assegurat que l'objectiu del pla acordat és donar el màxim de seguretat a la ciutadania i ha posat en valor la necessitat de col·laborar amb el món local per prendre les decisions. La incidència de la infecció els últims set dies ha millorat a les tres àrees. A Barcelona ciutat, per exemple, és de 21 casos per 100.000 habitants. I, per això, ara es decideix llançar la proposta d'una fase intermèdia entre la 0 i la 1.

Vergés ha assegurat que ara es reforçarà el paper de l'atenció primària en la detecció de casos. Les tres regions de Barcelona i àrea metropolitana, ha detallat, han concentrat el 70% de les 379.000 proves PCR que s'han fet. "Hem de reforçar el seguiment de contactes amb exploradors que fan les trucades als contactes", ha detallat la consellera, que ha apuntat que això serà especialment important en aquestes àrees, tenint en compte la seva densitat, per poder controlar l'epidèmia a tot el país. "Ho hem de fer de manera prudent però acompassada amb al resta del país", ha resumit.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al seu torn, ha remarcat que les dades evolucionen de forma positiva –ahir, per exemple, només hi va haver 55 positius a la ciutat–, però ha assegurat que les tres regions sanitàries comparteixen una "complexitat molt gran" i són molt denses i que, per això, cal ser "molt prudent". Colau ha elogiat la feina de l'oficina de coordinació creada amb el Govern i ha posat èmfasi en la necessitat de tenir especial sensibilitat amb les vetlles.

"Les escoles no poden ser les últimes del desconfinament"

Colau també s'ha referit a les mesures que s'hauran d'aprovar per facilitar el dia a dia dels infants i les seves famílies mentre no reobrin les escoles. "Els drets de la infància han de guanyar priorització", ha assegurat i ha celebrat que no s'hagi observat cap pujada de contagis vinculada als passeigs infantils. "El que demano com a alcaldessa és que els seus drets es prioritzin i que les escoles no poden ser les últimes del desconfinament", ha conclòs. Colau ha dit que el tema més urgent a resoldre és el dels serveis socials en "risc de col·lapse" i ha demanat ajuda a Generalitat i Estat per atendre l'emergència social: "Hem evitat el col·lapse dels hospitals i ara hem d'evitar el dels serveis socials".

L'alcaldessa també ha explicat que han demanat un fons extraordinari a l'Estat per poder fer el transport públic segur i viable mentre no hi hagi vacuna. Budó ha afegit, en matèria de transport públic, que s'anirà incrementant l'oferta, sobretot a les hores puntes, a mesura que avancin les setmanes.