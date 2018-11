Una 'app' per alertar dels assatjaments als Ferrocarrils de la Generalitat

Als vagons i estacions dels Ferrocarrils Generalitats de la Catalunya (FGC), les víctimes i testimonis d'assatjaments sexuals tindran una eina extra: amb l'app del servei podran avisar amb dos cops de dit sobre la pantalla del mòbil al Centre de Comandament Integrat, per tal que quedi avisat del lloc on s'està produint.

Fins ara, l'app permetia denunciar situacions d'incivisme, però amb aquest major nivell de concreció es prioritzaran aquestes alertes i, s'espera, es sensibilitzarà més als passatgers. El llançament al mòbil coincideix amb una campanya contundent, que resa: "Aquí, tolerància zero a la violència de gènere". El missatge, reforça la directora d'organització i persones de FGC Juliana Vilert, és molt clar: "Aquí els assatjadors no són benvinguts". "La campanya és el resultat d'un procés de reflexió que portem des de fa uns mesos", explica Vilert, que creu que és un pas més per "viatjar amb una mobilitat lliure i segura".

Tot i que un estudi de la conselleria d’Interior mostra que un 17,1% de les dones víctimes d’agressions sexuals les han patit al transport públic, Ferrocarrils té una xifra baixa -en comparació amb altres llocs- al respecte: hi han hagut tres denúncies aquest any i n'hi va haver cinc l'any passat.

Més enllà de la campanya contra els assatjaments, FGC porta temps treballant per la mobilitat en clau de gènere en diversos sentits. A nivell intern, treballen per "anar més enllà de les primeres dones maquinistes" i "fer que els treballs del tren siguin atractius per les dones", en paraules de Vilert, que recorda el recent vídeo que van realitzar mostrant dones en feines normalment dutes a termes per homes. Entre les 68 mesures internes per promoure la igualtat, hi ha un temari sobre inclusió per accedir a les oposicions o plans per incentivar un repartiment de les tasques i un llenguatge no sexista dins la plantilla, així com potenciar un augment de la presència de les dones en càrrecs directius.