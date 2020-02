La proximitat a una coberta d'amiant no és només un problema per a les famílies de l'Escola 9 Graons, a la Dreta de l'Eixample de Barcelona, que aquest curs van decidir tancar el pati fins que no tinguessin garanties que no hi havia risc per a la salut dels seus fills. També ha posat en guàrdia els tres centres educatius de la plaça de les Glòries, que conviuen amb naus buides i de sostre d'uralita. Sobretot, després que els controls que es van fer a les escoles Encants i Gaia passat el temporal Gloria trobessin una peça de la teulada dins de les instal·lacions escolars que contenia amiant. En aquesta zona, el Consorci d'Educació ja està treballant en un increment dels controls –que es faran de manera mensual i que, de moment, no han detectat fibres–. La solució provisional que es vol aplicar en aquestes escoles passa per recobrir les teulades amb un retractilat i elaborar un pla per accelerar les expropiacions previstes per retirar-les definitivament. De moment, ja han col·locat una mena de lones per evitar nous despreniments.

L'alerta per la proximitat a edificis amb fibrociment, però, s'ha anat estenent per Barcelona i ja arriba almenys a una dotzena d'espais. Una mirada satèl·lit de la ciutat mostra més possibles casos. A part, hi ha molts altres equipaments que estan pendents de la retirada de baixants amb aquest material.

651x366 L’amiant posa en alerta una dotzena d’escoles de Barcelona L’amiant posa en alerta una dotzena d’escoles de Barcelona



El Consorci d’Educació admet ara, a més, que hi ha centres que tenen uralita dins mateix de les instal·lacions. Com a mínim, quatre. Tres, de titularitat pública. És el cas de l’Escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei, que comparteixen espai a Nou Barris i que fa anys que reivindiquen la rehabilitació integral dels edificis. Ara estan pendents de l'assignació pressupostària per veure si és possible desencallar la reforma. Les direccions dels dos centres han declinat fer declaracions sobre la situació, però el teixit veïnal de la zona reclama que l'actuació sigui urgent. I és el cas, també, de l’escola per a adults Freire, al barri de Verdum, que ha detectat la problemàtica arran d'un informe fet per unes goteres. "Estem pendents del projecte, ens sentim una mica deixats de la mà de Déu", lamenta la cap d’estudis d’aquest centre, que fa 40 anys que funciona.

L'últim temporal va treure a la llum, també, la situació de les instal·lacions de l'Escola Jesús Maria, del Poble-sec, que és concertada, i que va veure com s'enfonsava part del sostre, fet de fibrociment. La direcció assegura que era conscient que aquesta coberta s'havia de substituir i que treballava en el projecte per fer-ho possible, però que el material estava en bon estat fins al Gloria. Des que es va produir l'enfonsament, els alumnes fan classes en dues altres escoles i s’ha accelerat el procés de reforma.

Taca d'oli

Més enllà d’aquests quatre casos, el Consorci té constància de vuit centres més que conviuen amb cobertes d’aquest material en edificis veïns i són conscients que, després de l'alerta generada a 9 Graons i a l’àmbit de les Glòries, hi poden haver noves deteccions. La Federació d’Associacions de Mares i Pares també ha difós un qüestionari per detectar casos i, en només un dia, ja ha rebut resposta de tretze centres de la ciutat que tindrien fibrociment a dins o al costat. Les famílies de la Josep Maria Jujol, a Gràcia, per exemple, s’han posat en guàrdia i preguntaran per una coberta veïna que sembla d’uralita. "Ara van sortint més casos", admet Antoni Garcia, director d’Equipaments Educatius del Consorci.

Això és el que ha passat, també, a l'Escola Fructuós Gelabert, al barri de la Sagrada Família, que ja ha demanat informació sobre l'estat d'una coberta veïna. També s'ha detectat una teulada de fibrociment molt a prop de l'Escola 30 Passos, a la Sagrera. Es tracta de la coberta de la Nau Bostik, que s'aixeca a la zona afectada per les obres de la futura estació de l'alta velocitat i que funciona, des de fa cinc anys, com un espai de difusió cultural i punt de trobada de les entitats veïnals. Aquest teixit és el que ara, en el marc de la discussió del full de ruta del mandat, demana que l'espai es rehabiliti i es pugui mantenir dret i sense la polèmica coberta.

A la zona de la Sagrera també hi ha les escoles L'Estel i El Sagrer, que confien que aquest estiu es facin els treballs de retirada de l'amiant en dues naus veïnes. En el primer cas s'ha de substituir la coberta dels magatzems de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), un projecte que està en licitació i que s'inclou dins de la rehabilitació global dels magatzems. Les obres obligaran l'escola a traslladar el casal d'estiu a un altre emplaçament.

Pel que fa a l'Escola El Sagrer, la inquietud entre les famílies va créixer quan van saber que les naus s'havien venut i que s'hi farien pisos. La direcció del centre assegura que els consta el compromís de retirar la coberta, però que no tenen confirmat el calendari. L'escola demana que sigui a l'agost per no torpedinar el casal.

La Llacuna, en espera

Des del Consorci expliquen que el fet que la teulada d'uralita del pàrquing que s'ha d'expropiar fes un queixal dins del pati de l’Escola 9 Graons la feia més visible, i que aquest cas ha precipitat tots els processos. N'hi havia, però, que venien de molt més lluny, com el de la mateixa Escola Encants, o el de la Llacuna, al Poblenou, on fa tres anys que denuncien la degradació d'un edifici municipal amb coberta de fibrociment. L'estiu passat van veure que s'hi feien obres per retirar baixants, però la teulada d'uralita continua a lloc. "Celebrem que ara la cosa s'acceleri, però tot ha anat lent, i ens van ubicar aquí sabent que hi havia les cobertes i que s'han anat degradant", lamenta la presidenta de l’AFA d'Encants, Mar Castellví.

El Consorci veu el procediment que se seguirà a Glòries i a 9 Graons com l'exemple que marcarà el que es farà als altres centres. El primer pas serà decidir com es fa el cobrimen t provisional i si es pot fer durant l'aturada de la Setmana Santa.