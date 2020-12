Demanen ampliar la investigació del 'nen robat' de Banyoles

"Hem sortit contents. El jutge m'ha preguntat i m'ha deixat respondre". És la valoració que ha fet Joan Beamonte Isern després d'haver declarat durant dues hores aquesta tarda en un jutjat penal de Badalona. Beamonte va recuperar el 2018 els cognoms del seu pare biològic -els que ja va tenir en els primers anys de vida- i ara continua la batalla legal contra el procés en què es va falsejar la seva identitat, quan li van canviar als sis anys per Joan Coll Corominola. La família adoptiva el va inscriure així com a fill biològic al Registre Civil de Sant Adrià de Besòs, després d'haver-se'l emportat d'un orfenat. Fa uns mesos, l'Audiència de Barcelona va ordenar investigar-ho perquè considera que el delicte de detenció il·legal no ha prescrit i per això el jutjat l'ha citat perquè pogués relatar àmpliament el seu cas, que també és conegut com el 'nen robat' de Banyoles.

En la mateixa vista en què ha declarat, l'advocat de Beamonte, Samuel Guerrero, ha presentat una ampliació de la querella. Han demanat estendre la investigació penal perquè volen afegir dos delictes -genocidi i lesa humanitat- i pensen que hi ha més persones que en són responsables. D'entrada la querella es dirigia contra els pares que l'havien inscrit com a fill biològic tot i no ser-ho. Però ara han reclamat que la investigació vagi més enllà i inclogui tots els que van intervenir en el procés per falsejar la identitat de Beamonte. Són els que apareixen reflectits en la documentació perquè van participar en el canvi dels cognoms.

Per tant, el jutge de Badalona que revisa el cas haurà de decidir si accepta la petició d'ampliar la querella i si cita a declarar algunes persones com a investigats o com a testimonis. De moment, tant Beamonte com el seu advocat s'han mostrat satisfets amb la receptivitat que ha mostrat el jutge. Beamonte ha remarcat que no l'ha tallat en la seva intervenció i que també li ha deixat entregar la documentació que portava sobre tot el procés que ha comportat el fet de recuperar la seva identitat. Ara s'haurà d'esperar la decisió que adopti el jutge i com repercuteix en l'evolució d'aquesta investigació penal.

La querella que es va presentar el 2019 incloïa els delictes de detenció il·legal, suposició de part, falsedat documental i injúries i calúmnies. Però el jutjat de Badalona la va arxivar perquè al·legava que els delictes havien prescrit. L'advocat de Beamonte va recórrer la decisió i la Fiscalia es va adherir a la seva petició. L'Audiència els va donar la raó en el delicte de detenció il·legal i per aquest motiu va fer reobrir el cas, però el lletrat manté que els altres delictes tampoc es poden considerar prescrits perquè tots estan vinculats amb el primer.