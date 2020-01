Els animalistes reclamen que Espanya també aboleixi la trituració dels pollets mascles vius

Triturats o gasejats amb CO2. Així és com acaben els pollets mascles de gallines ponedores que no tenen sortida en la indústria: la seva carn no és la idònia per al consum i no poden pondre ous. Una pràctica que és legal i que està regulada per una normativa europea del 2009 però que entitats animalistes com Igualdad Animal volen abolir, seguint els passos del govern francès, que les acaba de prohibir. “No hi ha manera més cruel i terrible que morir triturat. I és totalment incoherent amb les normatives de benestar animal que obliguen a atordir un animal abans de sacrificar-lo per evitar-ne el patiment”, subratlla la directora d'Igualdad Animal, Silvia Barquero, que també reclama que es deixi de castrar els porcs petits sense anestèsia.

La normativa estableix que només es poden triturar o gasejar els pollets de menys de 72 hores. Segons la conselleria d’Agricultura, el percentatge d’animals que es maten amb aquest sistema a Catalunya “és molt baix”. “En el cas de les incubadores que fan pollastres d’engreix només sacrifiquen els animals no viables i els ous no eclosionats, i els recullen empreses que els aprofiten per fer compostatge”, indiquen fonts del departament.

En el cas de les gallines ponedores, a Catalunya només hi ha una empresa incubadora que sacrifiqui els pollets mascles i ho fa amb el sistema de gas, segons la conselleria. Després, els congela i els destina a alimentació animal, especialment d’aus rapinyaires.

Una pràctica autoritzada i legal que volen abolir entitats com Igualdad Animal. “Cada any, a Espanya, se sacrifiquen uns 35 milions de pollets triturats, malgrat que hi ha tecnologies per evitar-ne el sacrifici”, diu Barquero, que posa d’exemple l’ ovo sexing, que permet saber el sexe del pollet abans que surti de l’ou.

Per això l’entitat ha demanat una reunió amb el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, per demanar-li que es prohibeixi a Espanya. “Ara que tenim un govern que s’autoanomena progressista, esperem que adopti mesures per posar fi a aquestes pràctiques cruels i terribles”, afirma Barquero, que també recorda que “la llei reconeix el patiment animal i és totalment incoherent que no es tingui en consideració el patiment dels pollets”.

Garrins castrats sense anestèsia

Durant la trobada, Igualdad Animal també demanarà al ministre que posi fi a la castració de porcs petits sense anestèsia. La llei RD 1135/2002 permet que els garrins de menys de set dies es puguin castrar sense cap mena d'anastèsia. “És intolerable que hi hagi operaris que els estripin els testicles sense cap anestesia i provoquin un dolor terrible a l'animal”, denuncia la directora de l’entitat animalista. I és que per a Barquero no té lògica que, en el cas dels gossos i gats, "la llei obligui a utilitzar anestèsia, però en canvi en els porcs petits no, tot i que el dolor i el patiment és el mateix”.

Generalment es castren els porcs per evitar que desenvolupin una olor desagradable, anomenada olor de verro, que generen certes hormones sexuals. Segons el departament d’Agricultura, a Catalunya només es castren els animals que superen els 130 quilos: “I són una minoria, perquè aquí se solen sacrificar amb menys de 100 quilos”. Unes dades que confirma el sindicat Unió de Pagesos: "La castració no arriba ni al 10% d’animals”. “No hi ha tanta tradició de fer la castració com a França o Itàlia”, apunten des del sindicat.

Precisament, el govern francès va anunciar que, a partir del 2021, aquestes dues pràctiques estaran prohibides. Un camí que Igualdad Animal espera que també segueixi el nou govern de Pedro Sánchez.