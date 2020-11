L'AMB aprova rebaixar les dietes als membres de govern, però els comuns ho veuen "insuficient"

El ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts rebaixar fins a un 70% les dietes dels membres de govern per l'assistència a reunions a partir del 2021 amb els vots a favor del PSC, ERC, JxCat i Cs i l'abstenció dels comuns, que ho veuen "insuficient".

En un comunicat, els comuns han explicat que el seu posicionament es deu al fet que la baixada es "considera insuficient perquè no és la que el grup havia plantejat" a través de la presidenta de l'AMB, Ada Colau.

El ple ha acordat una remuneració única de 265 euros per a tots els càrrecs, de manera que es redueixen les assignacions de 885 euros a Colau (que hi va renunciar) i del vicepresident executiu, Antonio Balmón.

També es reduiran les dietes dels vicepresidents d'àrea, que actualment són de 730 euros, i les dels altres dos vicepresidents, que ascendien a 575 euros, de manera que, amb el nou import, se'ls igualaran les dietes a les dels consellers metropolitans. "No tots els polítics són iguals, i amb aquestes renúncies vam demostrar que es pot fer política d'una altra manera i que no hem vingut a enriquir-nos", ha expressat el portaveu dels comuns, Enric Bárcena.

Reactivació econòmica

El ple de l'AMB també ha aprovat posar en marxa dos nous programes d'inversió amb un total de 118,4 milions d'euros que tenen per objectiu pal·liar els efectes que ha tingut la crisi del coronavirus a l'àrea metropolitana. D'una banda, el Pla de Sostenibilitat Ambiental -el més gran, dotat amb 110 milions- pretén accelerar i impulsar serveis de mobilitat sostenible i transició energètica. De l'altra, també s'ha aprovat el programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà per millorar espais fluvials i zones degradades i integrar infraestructures.

L'AMB destaca que la suma d'aquests dos programes duplica l'import de les inversions per a aquest mandat. "El covid-19 ha impactat fort en la vida social i econòmica de l’àrea metropolitana. Amb aquests programes d’inversió intentem revertir, tant com sigui possible, la inestabilitat social,

econòmica i financera actual”, ha exposat el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón.

Entre les actuacions que es preveuen hi ha intervencions de transició ecològica i energètica, la gestió de residus, potenciar la mobilitat sostenible i segura, la creació de carrils bici i la Bicivia, nous aparcaments de bicicletes de gran capacitat, i ampliar els sistemes de bici pública compartida, entre altres aspectes. En l’àmbit de l’espai públic, la inversió es podrà destinar a transformacions urbanes que prioritzin l’espai destinat als vianants.