L’article ‘oblidat’ que podria aturar els desnonaments hipotecaris

Lluny d’assemblar-se a la resta de casos d’impagament d’un habitatge, la família Cassà Pérez no serà desnonada. La justícia ha decidit que, tot i que fa anys que no poden fer front a la hipoteca -una multidivisa amb la qual batallen des del 2012-, aquesta família de Badalona podrà quedar-se al pis que van comprar, sense pagar cap quota com a mínim durant quatre anys més, fins al 2024. Així ho diu una sentència del jutjat de primera instància número 2 de Badalona, a la qual ha tingut accés aquest diari. “Són quatre anys en els quals podrem respirar i refer-nos de tot”, avança Òscar Cassà, el pare de família.

La decisió del jutge ha tingut en compte els arguments de la família, que s’ha acollit a un article “poc recordat” d’una llei del 2013 que regula “mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris”. “Es tracta d’un article i una llei que ara ja podríem dir que són antics, perquè tenen set anys, però en aquell moment ens van servir per paralitzar molts desnonaments”, explica Núria Vilarnau, advocada del Col·lectiu Ronda experta en habitatge i que ha portat el cas d’aquesta família. “Els jutges sí que fan cas a aquesta norma perquè és una llei espanyola vigent-afegeix- que es va crear arran de les clàusules abusives de la banca, que també van deixar molta gent al carrer”.

La norma del 2013 determina en un dels seus articles que cap família amb una vulnerabilitat acreditada pot ser desnonada per raons d’impagament hipotecari. A més, afegeix que encara que el pis acabi canviant de propietaris (per exemple, si passa a mans del banc i després a mans d’un fons d’inversió) el dret de la família no es veu alterat, explica l’advocada. “És un article molt important que pot ajudar moltes famílies i, en canvi, tenim la sensació que ha quedat oblidat”, diu Vilarnau. “Amb aquesta eina es podrien aturar molts desnonaments injustos, però crec que simplement no pensem que existeix; i la justícia és rogada, s’ha de demanar!”, insisteix.

Inicialment, la norma del 2013 es va preveure per a una durada de quatre anys. Després es va prorrogar quatre anys més i, ara -la norma caducava al maig- la crisi del coronavirus ha fet que es tornin a allargar els terminis, fins al 2024, explica l’advocada. “Aquest article, per tant, es pot seguir aplicant i els jutjats l’accepten perquè, en el seu moment, hi va haver moltes sentències favorables”, defensa l’advocada. “Però la gent no ho sap, això, i no demanen la pròrroga; si ho fessin s’assegurarien l’habitatge fins al 2024, sense haver de pagar quotes d’hipoteca ni tampoc cap lloguer social”, subratlla.

En aquest context, amb una nova crisi oberta arran del coronavirus, guanyar quatre anys d’oxigen hipotecari suposa “un món” per a famílies com els Cassà Pérez, i els dona un “marge suficient” per recuperar-se del sotrac sense angoixa.

Un respir de quatre anys

“Aquell patiment que no et deixa dormir, ni descansar, ara ja no el tenim”, explica Òscar Cassà. “Ara podrem solucionar moltes coses; portem sis anys batallant, amb dos nens petits, i això és molt de temps vivint angoixats”, admet.

L’Òscar i la Núria van perdre la feina amb l’anterior crisi econòmica, poc després que nasqués el seu segon fill. A més, la hipoteca multidivisa en la qual havien invertit els seus estalvis va passar de 700 a 1.600 euros mensuals. “Ens van fer signar un producte per al qual no estàvem preparats ni n’érem el perfil”, es queixa l’Òscar. Uns anys després ja no podien seguir pagant i el banc es va quedar amb el pis. “Ens trucaven 10 i 15 vegades al dia, ens feien amenaces subtils, cartes, correus... era un assetjament brutal molt difícil de gestionar emocionalment”, recorden.

A més, la pressió per intentar que els fills fessin vida normal els va arribar a angoixar molt. “Quan estàs sol, o al llit, penses ¿i si em quedo al carrer com ho explicaré als nens?”, recorda l’Òscar, que recomana a tothom en aquesta situació recórrer a professionals experts en habitatge. “Les persones que passem per problemes com aquest, si ens donen una mica de treva i d’ajuda emocional, podem tirar endavant -afegeix-. Nosaltres ara volem recuperar immediatament l’autoestima i començar a fer un pla per treballar, estalviar i començar de zero”, manté. “No sé per què no donen més joc a aquest article, suposo que no interessa”, conclou.