Arxiven la causa contra sis dels vuit professors investigats pel tractament que van fer de l'1-O a classe

El jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ha arxivat la causa contra 6 dels 8 professors investigats per la manera com van tractar els fets de l'1-O a classe, segons ha avançat el diari 'Segre' i han confirmat fonts judicials. El cas es va obrir arran de la denúncia d'11 particulars. El jutge manté la investigació per a 2 dels docents, a qui responsabilitza inicialment d'un delicte d'incitació a l'odi.

Les dues mestres que continuen investigades són docents del col·legi públic Mossèn Albert Vives. La causa contra el director i un altre professor d'aquest centre s'ha arxivat, igual que la investigació que afectava la directora i un mestre de l'escola Pau Claris i la directora de l'escola La Salle.

Segons les denúncies, un dels alumnes hauria sofert ''humiliacions, insults i fins i tot agressions'' perquè la seva mare és guàrdia civil, cosa que coneixien la resta de companys i professors. Els mestres van declarar el 7 de novembre. Després d'interrogar-los, el magistrat no va adoptar cap mesura cautelar ni va ordenar noves diligències, però va mantenir els docents com a investigats, fins ara, que ha decidit arxivar 6 dels casos. Al gener la fiscalia va demanar tancar la causa contra 6 mestres perquè no hi veia indicis de delicte i mantenir-la oberta per a les altres 2 docents.

Després de rebre les queixes, un dels centres va canviar els nens de grup perquè no tinguessin la mestra investigada i va alertar els altres professors perquè estiguessin al cas de qualsevol conflicte sobre la situació política. També haurien ofert a les famílies el suport dels psicòlegs de l’equip d’atenció pedagògica del centre, cosa que les famílies haurien rebutjat. Tot i això, com a mínim tres famílies haurien acabat denunciant el cas a la Guàrdia Civil.