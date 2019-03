Veïns de Castelldefels estaven convocats aquesta tarda a una concentració en protesta per l'assalt a un centre de menors estrangers no acompanyats dissabte al vespre. La manifestació ha topat amb un acte en sentit contrari, organitzat a última hora per un grup de joves entre els quals hi havia participants en l'atac, i la trobada de les dues mobilitzacions ha fet créixer la tensió al centre del municipi.

A una banda del cordó policial dels Mossos a la plaça de l'Església s'hi concentren des de les set del vespre més de 300 persones. Criden lemes i consignes de condemna a l'atac contra els menors i educadors del centre. A l'altra, un grup de vora un centenar de joves, entre els quals alguns implicats en els fets violents del cap de setmana, els responen amb consignes com "Fora els lladres el meu barri".

Els assaltants del centre de 'menes' de Castelldefels boicotegen la manifestació antiracista / CRISTINA CALDERER

El crit que s'imposa a la plaça és "Fora feixistes dels nostres barris", que ressona insistentment només interromput per sonores xiulades davant la resposta dels joves concentrats i encerclats per la dotzena d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra que ja els encerclen.