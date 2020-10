L'assassinat de Pedro Álvarez quedarà impune

L'assassinat de Pedro Álvarez, el jove que el 15 de desembre del 1992 va rebre un tret al cap que el va matar a l'Hospitalet de Llobregat, quedarà impune i no tindrà conseqüències per al policia investigat com a presumpte autor. L'última oportunitat ha acabat amb un cop de porta. L'Audiència de Barcelona ha rebutjat reobrir el cas, com ja havia fet el jutge de l'Hospitalet, perquè considera que ha prescrit per al principal sospitós de cometre el crim. El 1992 la Policia Nacional va detenir un dels seus agents, José Manuel Segovia, per l'assassinat d'Álvarez. Però va passar pocs dies a la presó perquè la jutge María José Magaldi el va deixar en llibertat i el 1995 va arxivar la causa. Entre el 1997 i el 2000 es va reobrir quan la Guàrdia Civil va assumir la investigació. Segovia sempre ha sigut l'únic investigat pel cas, però mai se l'ha arribat a jutjar ni es farà.

La pregunta que ha planat sobre el crim de Pedro Álvarez els últims mesos ha sigut si la causa havia prescrit o no. La família d'Álvarez, representada per l'advocat Benet Salellas, ha defensat que no, però la Fiscalia ha considerat que sí i l'Audiència ha compartit el criteri del ministeri públic. El tribunal considera que el 2000, quan es va arxivar de nou el cas, no es va fer respecte a Segovia, per a qui s'havia donat per arxivat el 1995. "En aquesta data es va paralitzar la causa respecte a ell", argumenta l'Audiència, que assegura que la reobertura entre el 1997 i el 2000 "només" va ser "per investigar altres persones sospitoses". "No es van aportar en cap moment nous elements d'incriminació que fonamentessin la reobertura contra ell", afegeix.

Però, al marge de la prescripció, l'Audiència tampoc accepta altres peticions de la família d'Álvarez. Una era que els Mossos d'Esquadra assumissin la investigació i la revisessin amb la tecnologia actual. El tribunal diu que si la instrucció del cas s'ha tancat "no ha sigut per falta de mitjans o esforços" i que "s'ha esgotat l'esforç investigador". "Les noves diligències sol·licitades per acreditar la participació de Segovia tindrien la mateixa sort infructuosa que les anteriors", al·lega l'Audiència per denegar aquesta revisió de les proves que la família havia demanat de fer a la bala, la beina i l'arma requisada al policia, que es conserven. En canvi, el cotxe que tenia l'agent –un Opel Vectra blanc, que coincideix amb el vehicle que portava el conductor que va disparar Álvarez– està desballestat.

L'origen de la investigació trencada

L'Audiència desestima qualsevol opció de donar un últim intent per buscar nous elements. I per fer-ho recorda el que consta en la instrucció de la causa. D'entrada, que el 15 de desembre del 1992 a un quart de dues de la matinada Álvarez va intentar protegir la seva parella d'una agressió d'un conductor, que havia baixat del cotxe i l'havia bufetejat. Ella havia retret a l'home que estigués a punt d'atropellar-la. El conductor va treure una pistola i va disparar el tret mortal a Álvarez.

La seva parella va declarar que el conductor anava amb un Opel Vectra blanc, que la matrícula començava amb els números 7 i 9 i va facilitar una descripció de l'autor. Al cap de dos dies es va detenir Segovia, que va entrar en presó preventiva. Però les diligències de la roda de reconeixement "no van ser concloents", segons el tribunal.

El 22 de desembre del 1992 els resultats de les proves a l'arma que tenia Segovia com a policia van ser negatius. La inspecció ocular a l'Opel Vectra de l'agent, amb matrícula B-3519-KV, tampoc va portar enlloc i la intervenció del telèfon de Segovia es va definir com a "infructuosa". Les comparacions amb altres pistoles de la Policia Nacional van mantenir els resultats negatius i les línies d'investigació a altres persones tampoc van avançar, recull l'Audiència. Per tot plegat rebutja el recurs de la família d'Álvarez i resol que s'ha extingit la responsabilitat penal de Segovia per la prescripció del delicte.

Fa menys d'un any Juanjo Álvarez, el pare de la víctima, va explicar en una conversa amb l'ARA que des del 2000 ja els havien denegat totes les peticions que feien per reobrir el cas "amb l'argument que les proves no conduïen a res de nou". Una frase que, tot i no tenir la mateixa literalitat, gairebé s'ha tornat a repetir amb la interlocutòria de l'Audiència. "Hem fet tot el possible per demostrar que l'assassí és un policia", deia Álvarez, que recordava que l'home "continua al carrer", cosa que no canviarà.