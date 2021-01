Desmunten la coartada del crim d'Helena Jubany

La causa judicial per l'assassinat d'Helena Jubany es va reobrir a l'agost, però no ha sigut fins aquest divendres que han declarat els primers testimonis per intentar resoldre el crim, que continua impune 19 anys després. Tres persones han exposat el que saben davant el jutge de Sabadell que porta el cas i dos d'ells han desmuntat una part de la coartada de qui ara mateix és l'únic investigat, Santi Laiglesia Pla, a qui la família apunta com el principal sospitós. Un testimoni ha sigut un veí de l'edifici des d'on haurien llançat Jubany al buit, que ha assegurat que Laiglesia vivia al bloc amb Montserrat Careta, la seva parella, que per aquest assassinat va ingressar a la presó de Wad-Ras, on es va suïcidar. L'altre testimoni ha desacreditat la versió que havien manifestat Laiglesia i Careta sobre on havien sigut l'endemà del crim.

"Volem aportar llum i que s'aclareixi on era l'investigat i quines persones l'acompanyaven, si és que hi eren, el dia abans, en el moment dels fets i el dia després", ha explicat a la sortida dels jutjats l'advocat de la família de Jubany, Benet Salellas. "Amb això tindrem la foto completa del que va passar i la responsabilitat", ha afegit Salellas en declaracions recollides per l'ACN. Segons l'advocat, s'ha generat "una nebulosa" sobre els llocs on havia estat Laiglesia en les hores prèvies i posteriors a l'assassinat. De fet, la família de Jubany va demanar reobrir la investigació l'estiu passat amb l'argument que havien obtingut testimonis que afirmaven que Laiglesia va ser a l'edifici des d'on haurien llançat Jubany en el moment del crim i que hi havia més contradiccions en la versió que havia donat el principal sospitós.

La tercera persona que ha declarat aquest divendres al jutjat ha sigut la germana de Careta, "que ha aportat altres elements per enriquir la investigació i que apunten a la necessitat de continuar aprofundint", ha considerat Salellas. També havia d'intervenir un quart testimoni, que al final no ho ha fet per un error en la citació judicial. No és el primer cop que s'ha de posposar: totes les declaracions ja s'havien fixat per a una data anterior però es van haver de suspendre per un problema informàtic. Davant tot això, l'advocat de la família de Jubany ha aprofitat per fer una reclamació: "Anem molt tard. S'ha de posar el turbo en aquesta investigació".

Petició de canvi en la policia

Salellas ha avançat que dilluns presentaran un escrit al jutjat per, com també va plantejar la Fiscalia, demanar que s'encarregui a la policia judicial una nova investigació amb els nous elements que s'han aportat i altres que es puguin obtenir. En aquest punt, l'advocat ha tornat a insistir en la petició de canviar el cos que actua com a policia judicial: "Pensem que és més idoni que siguin els Mossos i que ho faci la seva Unitat Central d'Homicidis, que és especialista en tancar casos no resolts". Fins ara el jutge ha optat per mantenir la Policia Nacional, que el 2001 va assumir la investigació de l'assassinat fins que el 2005 es va arxivar perquè no es podia atribuir l'autoria "de manera absoluta i incontestable" a cap dels investigats.

El punt d'inflexió va arribar l'any passat, quan, després de l'emissió d'un doble capítol de Crims a TV3 dedicat al cas de Jubany, es van recollir testimonis i altres proves que han permès reobrir la causa.