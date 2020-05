Barcelona descarta dotar la Guàrdia Urbana de pistoles elèctriques per encarar el desconfinament

Amb l'arribada de l'estiu i el progressiu desconfinament dels veïns, Barcelona ha recuperat aquest dijous el que va ser el gran tema de debat de l'any passat: la seguretat. Ho ha fet en la comissió municipal de Presidència, en la qual el grup de Ciutadans ha instat el govern a preparar-se per a l'estiu i començar a desplegar mesures com proveir els agents de la Guàrdia Urbana de pistoles Taser, útils, a parer de la formació taronja, per evitar imatges de molts agents "reduint a cops un delinqüent". El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha rebutjat la idea i ha defensat el nou model de servei i gestió, que ha impulsat el seu equip. "No creiem que respongui a una necessitat operativa", ha respost en referència a l'ús de pistoles elèctriques.

Batlle també ha rebutjat la proposta del PP d'impulsar un pla de xoc específic per a Ciutat Vella per atendre la "situació d'inseguretat i d'amenaces que pateixen els veïns de cara a la fase avançada de desescalada", en especial pel que fa als problemes ocasionats per les màfies que gestionen els narcopisos. El responsable de Seguretat ha considerat que el pla de xoc es podria plantejar si no s'haguessin previst ja actuacions per fer-hi front o si aquestes s'haguessin demostrat ineficaces, cosa que entén que no ha passat. En aquest sentit, ha apuntat que durant el confinament s'han tancat vuit punts de venda de droga, un dels quals al carrer Príncep de Viana, una via que ha definit com el "carrer Major" d'aquest tipus de marginalitat.

Cap de les dues proposicions, ni la de les pistoles elèctriques ni la del pla de xoc, no han prosperat perquè ERC, crítica amb l'ús que fan alguns partits dels temes de seguretat, hi ha votat en contra, com també han fet els dos partits del govern. "A problemes complexos, solucions complexes", ha remarcat el republicà Jordi Coronas, que ha considerat que s'utilitzava el debat sobre una situació complexa per "colar-hi" el tema de les pistoles elèctriques.

El regidor de Cs Paco Sierra ha posat el focus en la situació que viuen els veïns del carrer del Salvador, "amenaçats per les màfies" dels narcopisos, i ha demanat un punt fix de seguretat en aquesta via. Batlle ha assegurat que tant ell com la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ja estan a sobre d'aquest punt de conflicte i no ha recollit el guant del punt fix de seguretat, que hauria de ser –ha dit– una decisió de la direcció operativa i no de la comissió.

El tinent d'alcalde sí que acceptat les propostes de Junts per Catalunya i el PP que demanaven dotar d'equips de protecció els agents de la Guàrdia Urbana i fer-los proves de detecció del covid-19. Avui dia hi ha 55 agents contagiats i 182 més confinats, de manera que un total de 237 agents no estan treballant. La corba al cos també ha anat a la baixa, perquè a finals d'abril hi havia 147 positius. Durant el període de confinament s'han fet 563 proves PCR i 210 tests ràpids, tant a la Guàrdia Urbana com als Bombers de Barcelona. Ara, segons Batlle, s'estan activant 2.000 proves addicionals per a les persones que han tingut símptomes.

142 trucades per 'botellons'

Batlle ha remarcat que l'activitat delictiva ha baixat molt durant les setmanes de confinament: han baixat un 94% els furts, un 70% els robatoris, un 81% els robatoris amb violència i intimidació i un 43% les ocupacions en immobles. I ha detallat, a petició de Junts per Catalunya, que la Guàrdia Urbana ha atès durant el confinament 142 trucades per queixes de botellons a la via pública. També ha concretat que han atès 2.719 avisos per molèsties a l'espai públic i que això representa el 29% de les que es van rebre en el mateix període de l'any passat. Les dades fan referència al període comprès entre el 15 de març i el 16 de maig, segons han precisat fonts municipals.