Les barraques de Can Batlló, a punt de desaparèixer

L’alcalde Pasqual Maragall va donar per erradicat el barraquisme a Barcelona abans dels Jocs Olímpics però alguns nuclis, com el del camí de la Cadena, sobreviuen encara avui. És un dels últims reductes del barraquisme de la segona meitat del segle passat i ara, finalment, té els dies comptats. Algunes de les famílies que viuen en aquest indret, amagat dins l’antic recinte fabril de Can Batlló, a la Bordeta, fa més d’una dècada que esperen ser reallotjades. Afronten ara el que hauria de ser el seu últim hivern sota sostres de fusta i uralita. Els pisos que els han d’acollir ja s’han construït. De fet, es van sortejar a l’octubre, però el procés s’ha endarrerit. Ara s’està acabant de negociar amb els afectats les condicions del trasllat.

Després de la lluita d’aquests veïns, de la mà del Centre Social de Sants, es va aconseguir que l’Ajuntament reconegués que totes les persones que vivien en aquest nucli de barraques abans del 2006, que és quan es va aprovar el macroplà urbanístic que està transformant Can Batlló, tinguessin dret a reallotjament. “Fins llavors eren invisibles. Rebien el correu, podien votar... però no constaven enlloc”, explica Enric Jara, del Centre Social. Ara, gràcies a aquell acord, hi ha deu famílies que es podran traslladar als pisos. Però, de moment, només dues han acceptat les condicions econòmiques establertes.

En funció dels ingressos, els reallotjats han de pagar lloguers que van dels 80 euros mensuals, quan són famílies amb molt pocs ingressos, fins als 570 euros, com va concretar el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, en l’última comissió de Drets Socials. “Hem de trobar una solució sigui com sigui”, va defensar Montaner, que va remarcar que els preus s’han fixat seguint el que marca la llei d’urbanisme. Però quedarà per abordar la situació de les vuit famílies que no tenen reconegut el dret de reallotjament.

Les barraques han d’anar a terra i per això es treballa en una solució global. La precarietat de l’espai va quedar clara fa dos mesos quan va caure un dels sostres, i fa pocs dies hi va haver un altre ensurt: va caure una de les palmeres del pati.