El barri de la Teixonera tindrà noves escales mecàniques

La Comissió de Govern de de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment dos nous projectes per instal·lar escales mecàniques al barri de la Teixonera, al Districte d'Horta-Guinardó. Concretament, s'instal·laran al carrer Mare de Déu dels Àngels, per un import de 1,1 milions d'euros; i a les actuals escales dels Canadencs, en aquest cas per un import d'1,5 milions d'euros.

Les intervencions s'inscriuen en el conjunt de projectes que s'estan desenvolupant en el marc del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. Precisament aquests dos barris compten amb 4.403 persones grans, de les quals el 34% té 80 anys i més. La previsió és iniciar les obres a l'abril del 2018 i finalitzar-les al novembre del mateix any.

En el primer projecte s'implantaran unes escales mecàniques entre els carrers Sant Dalmir i Fastenrath. Les escales mecàniques seran de doble sentit i amb un horari de funcionament regulat. L'objectiu és millorar la connectivitat i accessibilitat, dignificar urbanísticament l'espai i millorar les condicions d'arribada a les finques, segons l'Ajuntament.

A banda, també s'instal·larà un nou ramal de clavegueram i escomeses d'aigües de les finques, substituint l'existent; s'eliminaran els fanals actuals i se n'inclouran de nous, més eficients energèticament; s'estudiarà la ubicació de parterres i s'utilitzarà el mateix tipus de paviment a tota l'amplada del carrer. La previsió és iniciar les obres a l'abril del 2018 i finalitzar-les al novembre del mateix any.

Pel que fa a les escales de Canadencs, permetran connectar el desnivell entre els carrers Samaniego i Arenys, donant alhora accés als replans entremitjos existents que comuniquen les entrades i sortides de les dependències de la Parròquia de Sant Cebrià, l’accés inferior al centre Cívic de la Teixonera i la sortida d’emergència de la pista esportiva de la parròquia.