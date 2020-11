El bloc de 19 pisos nous que han estat deu anys abandonats

Els pisos són completament nous i estaven gairebé per entrar-hi a viure: estan estucats i enrajolats, tenen portes, persianes, mobles de cuina i fins i tot plats de dutxa, i són assolellats i amb grans finestrals. Però incomprensiblement feia deu anys que estaven tancats i abandonats, no hi vivia absolutament ningú. Fins que divendres els veïns, farts, van irrompre a l'edifici i s’hi van instal·lar.

En total són 19 pisos d'entre 30 i 50 metres quadrats, ubicats en un mateix bloc de tres plantes al centre de Sant Antoni de Vilamajor, un poble del Vallès Oriental de poc més de 6.000 habitants i a tan sols 30 quilòmetres de Barcelona. El més sorprenent és que fins i tot l'Ajuntament fa costat als veïns i els dona la raó: també creu que és inconcebible que l'edifici portés tant de temps d’aquesta manera. L'immoble és propietat del banc Sareb, segons el consistori. L'entitat financera el va absorbir després que la constructora fes fallida. Fonts de Sareb han declinat de moment ni confirmar-ho ni desmentir-ho.

651x366 Façana de l'edifici ocupat on els veïns han posat la pancarta / FRANCESC MELCION Façana de l'edifici ocupat on els veïns han posat la pancarta / FRANCESC MELCION

A la deteriorada façana de l'edifici pengen dues grans pancartes que denoten clarament que algú l'ha ocupat: "Bloc del Sindicat recuperat del banc per les veïnes del poble", diuen, fent referència al col·lectiu de veïns que va irrompre divendres a l’immoble, i que es fa dir Sindicat de Poble de Vilamajor, i a les moltes dones que han pres les regnes de tot això. Aquest dimecres algunes estaven atrafegades a l'edifici netejant amb motxos i escombres. Perquè els pisos estan gairebé acabats, però completament bruts. I també falten un munt de detalls importants: no hi ha tassa de vàter als lavabos, ni aigua ni llum en cap habitatge, malgrat que, això sí, la instal·lació està feta. De moment hi ha tubs penjant per tot arreu.

651x366 Una dona netejant un dels pisos. Hi ha molts buts penjant a l'immoble / FRANCESC MELCION Una dona netejant un dels pisos. Hi ha molts buts penjant a l'immoble / FRANCESC MELCION

El primer que han fet els veïns és aixecar una mena de barricada a cada replà per evitar que qualsevol despistat caigui pel forat de l'ascensor. Perquè ascensor tampoc n’hi ha. I han penjat a la paret llistats de totes les tasques que cal fer en cada planta: "Passar cable cuina, interruptor, endoll bany, netejar finestres, escombrar terra...", diu de manera esquemàtica el que hi ha a la segona planta.

"Soc una veïna i vull saber com puc col·laborar", es presenta una dona que entra a l'immoble amb cara de despistada buscant algú que l'atengui. Es diu Iolanda Gascon, diu que viu just al davant i que vol ajudar perquè no hi ha dret que tants pisos estiguessin abandonats durant tant de temps. "Tinc llits i cadires que puc portar", comenta. Perquè això sí que el Sindicat de Poble de Vilamajor ho vol deixar ben clar: "Els pisos seran per a persones vulnerables", afirma un dels seus portaveus, Adrià Vilches. És a dir, insisteix, els veïns poden estar tranquils perquè els pisos no es destinaran ni a fer-hi festes ni xivarri, tot i que, reconeix, en les pròximes setmanes hi haurà soroll perquè hi han de fer obres.

651x366 Croquis d'una de les plantes de l'immoble i llistats de tasques que els veïns han fet per repartir-se la feina per condicionar els pisos / FRANCESC MELCION Croquis d'una de les plantes de l'immoble i llistats de tasques que els veïns han fet per repartir-se la feina per condicionar els pisos / FRANCESC MELCION

De moment ja s'hi han instal·lat dues famílies: la de la Sara, que té dos nens de 6 i 12 anys i fins ara vivia en un habitatge municipal d'emergència social, però el 28 de novembre se li vencia el termini per continuar-hi. I aleshores, ¿què feia? I la de la Fadua, que té una criatura de dos mesos i mig, el seu marit està a l'atur i vivia en un pis ple d'humitat, que no és lloc ni per a un nadó ni per a ningú. "He intentat buscar un altre pis, però quan noten que soc marroquina, ningú ens el vol llogar", es queixa.

El regidor d'Habitatge de Sant Antoni de Vilamajor, Joaquim Vergés, també s'ha acostat aquest dimecres a l'edifici ocupat. "És admirable i té molt mèrit el que està fent el sindicat", afirmava fent referència al col·lectiu de veïns que ha irromput en el bloc de pisos. I afegia que l'Ajuntament, governat per una coalició local d'esquerres, no té previst fer res per fer-los fora. Tot al contrari, espera que l'ocupació serveixi per fer pressió al banc Sareb perquè dediqui l'immoble a habitatge social. Segons diu, les negociacions que el consistori ha mantingut fins ara amb l'entitat financera mai han arribat a bon port.

Sareb és el que s'anomena un banc dolent, una entitat creada per absorbir el deute i els immobles que es van quedar els bancs durant la crisi econòmica després que els promotors fessin fallida. Fonts de Sareb han afirmat aquest dimecres a l'ARA que tenen tants actius immobiliaris que els resultava difícil confirmar en tan poques hores si el bloc de pisos de Sant Antoni de Vilamajor els pertany ni en quina situació està.