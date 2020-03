Els boscos afronten la primavera amb el repte de recuperar-se de les grans sequeres

Tot i que Europa ha viscut l'hivern menys fred des que es mesuren aquests registres, la humitat i les pluges que han acompanyat aquestes temperatures insòlites han ajudat a mantenir els boscos. Per això els experts i expertes del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) confien que puguin afrontar amb més garanties la primavera i l'estiu i, fins i tot, que es recuperin de les sequeres acumulades que arrossegaven des dels episodis seriosos del 2012 i del 2016, així com dels efectes de la processionària. En canvi, el sotabosc seguirà greument afectat per la plaga de la papallona del boix.

El canvi climàtic està deixant episodis extrems que posen en perill els boscos de Catalunya. Però, l'ecòleg del CREAF Jordi Vayreda confia en la capacitat de resiliència dels boscos. "Ens estem trobant que fins i tot s'estan refent les rouredes i els alzinars que van patir la sequera extrema del 2016 en una extensió d'11.000 hectàrees i la del 2012 en 18.000 hectàrees, gràcies al fet que són arbres que rebroten”. Una de les explicacions, segons Vayreda és que "dues o tres pluges a l'estiu poden salvar tota una temporada".

Pel que fa a les afectacions per processionària als pins, les prediccions també són optimistes. Segons la plataforma de ciència ciutadana Alerta Forestal, aquest serà un any de treva després de quatre temporades d'efectes recurrents molt intensos. Anabel Sánchez, coordinadora de la iniciativa i investigadora del CREAF, explica que les observacions que els arriben de la processionària "han disminuït bastant i això és perquè, probablement, els seus enemics naturals han estabilitzat la plaga".

En canvi, les boixedes seguiran patint, un any més, la plaga de la Cydalima perspectalis, coneguda com a papallona del boix. Els experts reconeixen que, a simple vista, sembla que hi hagi una disminució de les erugues, però expliquen que això es deu al fet que només el 20% dels boixos estan rebrotant. Els pocs que ho aconsegueixen, diuen, estan sent atacats per la papallona del boix. "No som optimistes amb el futur d'aquesta espècies d'arbust”, alerta Jordi Riera, director de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, a Osona.

La plaga de la papallona no ha deixat d'expandir-se. Va començar al 2017 a la Garrotxa, entre el 2018 i el 2019 va arribar a Osona i ara ja està afectant greument les comarques del Ripollès, el Lluçanès i es troba ja a les portes del Berguedà.