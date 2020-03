Tu també has intentat aguantar l'escombra dreta?

260x366 Una escombra dreta per demostrar el 'Broom challenge' Una escombra dreta per demostrar el 'Broom challenge'

Aquell whatsapp no podia esperar a sortir de la feina. Tan bon punt va veure aparèixer la notificació a la pantalla dimarts passat, l'Emma el va obrir i va baixar corrents a l'armari de la neteja de la seva empresa. El missatge era un text de tres línies que assegurava que, segons la NASA, aquell era l'únic dia que les escombres s'aguantaven dretes sense cap ajuda. L'explicació es remetia a una inclinació de l'eix terrestre concreta que no es tornaria a produir fins d'aquí 3.500 anys. O sigui, mai. "Ho heu de provar!!!", exclamava el whatsapp al final.

L'Emma s'ho va creure i ho va provar, amb delicadesa. Igual que s'ho havia cregut la mare de l'Anna, que uns dies abans havia rebut el missatge. I abans que elles tantes altres persones que aquests dies han rebut el repte del broom challenge al mòbil i han corregut a buscar una escombra no fos cas que l'eix terrestre variés i no arribessin a temps de comprovar-ho. Per si algú encara en dubtava, però, el repte de l'escombra no té cap base científica.

La clau, el centre gravitatori

Ho confirma el degà de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, el doctor Atilà Herms, que assegura que la inclinació de l'eix del planeta no té un efecte directe en el fet que una escombra se sostingui dreta. I menys en aquesta època de l'any, apunta Herms: "Quan sí que hi ha una inclinació especial de l'eix de la Terra respecte al Sol és en els solsticis i els equinoccis, però en aquest cas tampoc es produiria res particular". El catedràtic nega, en qualsevol dels casos, un efecte directe entre la posició de l'eix terrestre i el repte de l'escombra: "Si hi hagués cap efecte gravitatori que tingués a veure amb la suspensió de les escombres, seria insubstancial".

Herms explica que els factors que sí que determinen si una escombra es pot aguantar de peu o no són la forma de l'estri i el seu centre de gravetat (el punt imaginari on s'apliquen totes les forces que actuen sobre un cos). "Serà més fàcil que se sostingui una escombra amb la base ampla i el centre de gravetat baix –o sigui, amb el pal curt– que no pas una que tingui el raspall estret i el pal llarg". Ell mateix ho ha comprovat amb diverses escombres aquests dies; la majoria, és cert, se sostenien, però n'hi va haver una "que no hi va haver manera".

"Si posessis l'escombra del revés, com que el centre de gravetat estaria més alt, costaria molt més aconseguir que s'estigués dreta"

Messi és com una escombra

Té la mateixa opinió el físic i enginyer electrònic Xavier Trepat, que treballa a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Aquest investigador també assenyala el centre de gravetat de l'escombra com l'element clau per entendre per què l'escombra és un objecte que se sosté amb facilitat. El que passa al fer aquest experiment, diu, és que la gravetat atrau l'escombra cap a la superfície, però el centre de gravetat és tan baix que l'equilibri és més fàcil d'aconseguir. "Si posessis l'escombra del revés, com que el centre de gravetat estaria més alt, costaria molt més aconseguir que s'estigués dreta", argumenta.

El doctor Atilà Herms també desmenteix que hagin de tornar a passar 3.500 anys fins que es torni a repetir aquesta mateixa inclinació terrestre que, suposadament, és necessària per obrar el miracle de les escombres. El motiu és senzill: l'eix de la Terra, que mai està quiet, té un moviment de precessió i trigaria encara més a tornar al mateix punt. Concretament, es calcula que pot estar-se uns 25.000 anys per fer la precessió completa.

Malgrat que la informació que conté el missatge de whatsapp originari no és verídica, Trepat celebra que reptes com el broom challenge es popularitzin entre la població. "Ho trobo divertit! Aquest tipus de jocs fan que la gent dubti, es faci preguntes i, al capdavall, introdueixi el concepte d'experiment a la seva vida", afirma. El físic i enginyer electrònic recorda, de fet, que aquestes nocions de física són més habituals a la nostra vida quotidiana del que ens pensem. És el cas, diu, del periodisme esportiu, que sovint utilitza el concepte de centre de gravetat per lloar Messi: "Ara entendrem què volen dir els periodistes quan diuen que Messi corre tant perquè té el centre gravitatori baix". Però és cert, l'argument? "S'hauria de calcular!", exclama rient Trepat.

La NASA també ha respost als usuaris que comentaven la informació amb un gif

El repte del broom challenge ha arribat tan lluny aquests dies que la mateixa NASA també ha fet un tuit per desmentir-ne la base científica. En clau d'humor, l'organisme internacional ha piulat un vídeo en què l'astronauta Alvin Drew i la científica Sarah Noble col·loquen una escombra amb delicadesa i se sosté dreta. "La física bàsica funciona cada dia, no només el 10 de febrer", hi han escrit. La NASA ha respost als usuaris que comentaven la informació amb un gif d'un astronauta fent el famós gest de victòria del dub –un braç estirat, l'altre encongit i el cap girat–, que van popularitzar nombrosos esportistes i rapers.