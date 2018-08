HMGA1: el redescobriment d’una vella proteïna que podria combatre el càncer de mama més agressiu

Diu el doctor Josep Villanueva que un tumor cancerigen és com una ciutat: dins hi ha molts habitatges (que serien les cèl·lules) que estan envoltats per una xarxa de carrers on "passen coses": hi circula informació, es transporta l’aliment... Ara, però, l’equip del Grup de Biomarcadors Tumorals del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia que ell lidera ha descobert un nou inquilí flotant en aquest ambient tumoral que podria combatre el càncer de mama que mata més dones: el triple negatiu. És la proteïna HMGA1: "Bloquejant-la amb un anticòs específic aconseguim que es redueixi l’agressivitat d’aquestes cèl·lules i que la metàstasi disminueixi", explica Villanueva. Aquesta proteïna feia temps que es coneixia, però no se sabia com accedir-hi perquè només es tenia localitzada al nucli de les cèl·lules d’aquesta mena de càncers. De fet, és per això que el tractament d’aquestes pacients es limitava a una quimioteràpia i a una radioteràpia tan genèriques. Ara això, però, podria canviar: "Hem descobert una nova diana terapèutica que ens permetrà desenvolupar fàrmacs antitumorals molt més precisos".



Mostres de pacients vives

La investigació també ha servit per demostrar que la proteïna HMGA1 pot predir l’inici de la metàstasi abans que s’iniciï. Els científics ho van saber després d’analitzar mostres humanes de dones que tenien càncer de mama triple negatiu: "Vam veure que les pacients que havien desenvolupat metàstasi tenien la proteïna vessada per tota la cèl·lula, al contrari de la resta, que la tenien concentrada al nucli". Però el més important és que algunes de les persones que van participar en l’estudi encara no sabien tan sols si el tumor se’ls estendria. "Abans que fossin diagnosticades, nosaltres ja sabíem si desenvoluparien la metàstasi", assenyala Villanueva. Amb aquest descobriment, el diagnòstic s'avançarà i l’hospital podrà ordenar les dones en funció del nivell de risc.



El càncer més agressiu

Actualment, el càncer de mama triple negatiu és el que més dones mata. Representa el 15% dels casos de càncer de mama que es diagnostiquen i, a causa de la seva agressivitat, també és el que comporta més probabilitats de desenvolupar metàstasi. Es calcula que al voltant d’una de cada vuit dones serà diagnosticada d’algun tipus de càncer de mama a la seva vida. En total, a l’estat espanyol es detecten uns 26.500 nous casos cada any. La majoria, en dones d’entre 35 i 80 anys. El diagnòstic precoç és la millor eina per combatre aquesta malaltia. És per això que els especialistes recomanen mamografies periòdiques a partir dels 45 anys.