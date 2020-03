El pic de nous casos de coronavirus arribarà a mitjans d'abril

El confinament està demostrant ser l'eina més eficaç en la lluita contra l'expansió del Covid-19, tot i que per davant encara tenim 20 dies en què el nombre de casos diagnosticats anirà creixent, fins a arribar al seu pic màxim a mitjans d'abril. Així ho afirma el Dr. Marc Ramentol, especialista en medicina interna i director general de Professionals de la Salut de la Generalitat de Catalunya, en resposta a les preguntes d'Antoni Bassas i de diversos lectors i lectores del diari ARA.

El Dr. Ramentol també ha volgut recordar que aquesta malaltia no només afecta a la gent gran, i com a dada il·lustrativa ha explicat que la mitjana d'edat dels pacients ingressats en algunes de la Unitats de Cures Intensives (UCI) de Catalunya és de 47 anys. “És una malaltia que també afecta als joves, i a persones que estaven sanes, per això és tan important no sortir de casa”.

Segons explica l'especialista en medicina interna, a dia d'avui les mesures de confinament estan tenint efecte positiu: “Tot i que encara no estem als nivells de seguretat plena pel que fa a la taxa de transmissió del virus, està disminuint. Però no ens podem confiar; cal mantenir les mesures de confinament i, si és possible, endurir-les». La previsió del departament de Salut és que les morts atribuïbles a coronavirus continuïn augmentant a Catalunya, igual com seguiran creixent els casos greus. “No podem esperar bones notícies a curt termini –apunta Marc Ramentol-, perquè cal tenir present que l'evolució dels paràmetres epidèmics té un efecte diferit en el temps. Els casos que detectem avui són persones infectades fa 5-10 dies, per tant sempre hi ha un decalatge en la fotografia que veiem. Si la taxa de transmissió baixa avui, impactarà en els pròxims 10 dies”.

Sanitaris, sector sensible

La situació als hospitals catalans segueix sent crítica, amb desenes de nous casos greus cada dia que, sovint, demanen una atenció a l'UCI. Com explica Marc Ramentol, “el mandat que han rebut tots els nostres hospitals, públics i privats, es maximitzar l'atenció a les persones crítiques. Pel que fa a les no crítiques, la indicació és desprogramar tota l’activitat que pugui esperar, i això allibera recursos d'hospitalització, perquè necessitem que els nostres hospitals també estiguin preparats per acollir pacients amb coronavirus que no necessitin UCI però sí atenció hospitalària”.

540x361 Accés a un hospital Accés a un hospital

La gran reivindicació dels professionals de la salut és poder disposar de prou material per fer-ho. Ramentol assegura que s'hi està treballant i que els pròxims dies seran bàsics per a la millora: “Estem en la fase de producció dels ventiladors en 3D, que arribaran en els pròxims dies, però no podem refiar l'atenció a crítics només a aquests respiradors de campanya. Per això el departament ja fa setmanes que va comprar nous respiradors que han d'arribar en els pròxims dies. També n'estem rebent d'altres institucions del país que estan posant els seus al servei del departament de Salut”. Pel que fa a les mascaretes i altre material de protecció, el director general de Professionals de la Salut de la Generalitat assegura que “ens arriba aquest malestar dels professionals i crec que és el principal aspecte a millorar. Hem de ser honestos. No podem permetre'ns que els nostres professionals sanitaris percebin que no estan ben protegits, cal corregir-ho. Portem temps treballant-hi. Estem comprant material però s'ha de saber que estem en un entorn de competència mundial pels mateixos productes. I fins i tot hi ha hagut països que n’han restringit l'exportació i grans productors, com la Xina, que se n’han quedat sense estocs. Per fer-hi front, el teixit productiu a casa nostra va incrementar la capacitat productiva, però sovint no ha estat suficient per regenerar estocs prou de pressa perquè els nostres professionals tinguin la sensació que tenen el material que necessiten. Però s'hi treballa i esperem assegurar en els pròxims dies un flux d'entrada de més material”.

L'arribada de test ràpids

Pel que fa als test ràpids per detectar el coronavirus, avui divendres n’han d'arribar uns 50.000, “i la setmana que ve 200.000 més. Els dedicarem als col·lectius prioritaris, com els professionals sanitaris. Si tenim accés a més, que és un dels compromisos de l'Estat, l'estratègia variarà i s'adequarà al volum de proves que tinguem. Si en tenim prou, seria ideal poder fer el test també als casos lleus, per diversos motius. El primer és que si la persona sap del cert que està infectada, es motiva més a fer aïllament domiciliari. A més, ens permetria confirmar casos que avui només intuïm i seria d'utilitat per dibuixar zones geogràfiques amb una taxa de transmissió comunitària més elevada. Serà un abordatge molt interessant però queda supeditat a que arribessin aquests test de forma massiva. Ara toca prioritzar els col·lectius més vulnerables”.

Situació crítica a les residències d'avis

Els darrers dies també diverses residències de gent gran han llançat un SOS per la manca de personal i material de protecció. Ramentol ha explicat que “són uns dels espais a què dediquem més atenció, són agrupacions de persones amb fragilitat molt elevada. Hi ha una estreta coordinació entre Salut i Benestar i s'han establert uns protocols d'actuació que contemplen, entre altres, que l'atenció primària faci un seguiment estret de les residències. Pel que fa a la manca de material de protecció, s'ha fixat que les residències tinguin una consideració especial i rebin material de forma preferent”.

ELS DUBTES MÉS FREQÜENTS

Són útils les mascaretes si et trobes bé?

“L'ús de mascaretes a la població general sense símptomes no el recomanem. Les mascaretes homologables amb capacitat de filtratge s'han de reservar per als professionals de la salut o per a qui pugui tenir un contacte estret amb persones amb infecció per coronavirus. Es poden confeccionar mascaretes casolanes, però cal tenir clar que no són útils per a professionals sanitaris o personal exposat a una possibilitat de contagi alta. Dit això, sí que hi ha alguns estudis que demostren que poden tenir una certa protecció per a la gent de l'exterior dels centres sanitaris respecte a nosaltres si no tenim símptomes però pensem que podem haver tingut contacte amb algú amb la infecció. També poden ser útils en un aspecte molt higiènic, ja que si ens tapa nas i boca és més difícil que ens els toquem amb les mans, que és una de les principals vies de contagi. Però l'ús de la mascareta no ens eximeix en cap cas del rentat de mans, que és el principal mecanisme de protecció”.

540x329 Una dona amb mascareta i guants caminant per Barcelona / MARC ROVIRA Una dona amb mascareta i guants caminant per Barcelona / MARC ROVIRA

Per què no es fan proves als malalts lleus?

“En les infeccions de perfil lleu, el 90% dels casos, ara mateix no es fan proves perquè hem de concentrar l'esforç de confirmació diagnòstica amb proves de laboratori en els col·lectius de més risc. En els casos lleus ara s'actua com amb la grip. Si presenten un quadre amb determinats símptomes reben el diagnòstic de possible infecció per coronavirus i s'estableixen les mesures necessàries d'aïllament”.

Si ja hem passat el coronavirus, hi serem immunes?

“És important recordar primer que els nostres protocols, basats en les recomanacions internacionals i en l'experiència adquirida, fixen mantenir l'aïllament durant 14 dies des de l'inici dels símptomes i aquest aïllament només es pot trencar quan els símptomes han desaparegut. El curs de la infecció s'estén de 7 a 10 dies en els casos lleus però mai es pot aixecar l’aïllament a una persona infectada abans dels 14 dies i sense una comunicació amb un professional sanitari que certifiqui la desaparició dels símptomes. Pel que fa a la immunitat, sabem que és un virus que sí que genera part d'immunitat en qui l'ha patit, però hi ha molts interrogants. No sabem quant dura i, a més, és possible que hi hagi variabilitat entre persones”.

Si he estat a l'hospital, quant de temps he de mantenir l'aïllament domiciliari?

“En el cas de persones que han estat hospitalitzades i tornen a casa, és important remarcar que si aquest retorn es produeix abans dels 14 dies, cal mantenir l'aïllament domiciliari, dins d'una habitació, fins als 14 dies, mantenint una sèrie de prevencions. Al Canal Salut hi ha una infografia molt gràfica sobre com fer-lo correctament”

Per què no poden sortir les criatures al carrer?

“Hem de deixar clar que els infants no estan exempts d’infectar-se amb el coronavirus. No són asimptomàtics sinó que tenen un quadre molt lleu que no ens crida l'atenció, però això no vol dir que no puguin infectar-se i que no puguin transmetre el virus. Sabem que tenir la canalla tancada a casa tants dies és una situació molt dura per a les criatures i per a les famílies, però és important fer-ho; recordem que els nens solen tenir pitjors hàbits higiènics i això pot facilitar la transmissió. No és el moment de rebaixar les mesures sinó el contrari. Tenim marge per millorar el confinament i ho hem de fer perquè sabem que impacta positivament en el control de l'epidèmia”.

540x360 Un parc infantil amb el precinte que hi prohibeix l'accés / MARC ROVIRA Un parc infantil amb el precinte que hi prohibeix l'accés / MARC ROVIRA

Si portem 14 dies tancats estem bé?

“El període d'incubació màxima del virus és de 14 dies, per tant, si en aquests dies hem fet bé l'aïllament i no hem desenvolupat símptomes, en principi hem sobrepassat el període d'incubació amb seguretat. Però això seria en un model en el qual no tenim cap tipus de contacte amb el nostre entorn, per tant la certesa absoluta es molt difícil perquè el virus continua circulant a Catalunya. I és per això que el confinament és tan important, hem d'aguantar prou com perquè el virus deixi de circular de manera comunitària. Quan vam començar el confinament teníem una taxa de transmissió de 5, que vol dir que un cas donava lloc a 5 altres casos secundaris. Avui, 14 dies després, tenim la taxa en 2,1, per tant hem baixat molt. Però és important remarcar que no estem encara al llindar de seguretat, que ha de ser molt inferior a 2”.