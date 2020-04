Els centres d'atenció a la dependència afirmen que les morts en residències i geriàtrics són un 50% més que les oficials

El president de l'Associació Professional Catalana de Directors/res de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD), Andrés Rueda, ha assegurat que les morts per coronavirus en residències i geriàtrics són "com a mínim un 50% més" que la xifra oficial. En declaracions a la SER, Rueda ha assegurat que la xifra s'acosta a les 250 perquè "hi ha molts avis a qui no se'ls està fent la prova i no entren en la comptabilitat". D'altra banda, ha criticat que hi ha una "híperprotocolarització": "Sembla que ens estiguin enviant una enciclopèdia". I ha afegit: "Estem absorbits per aquesta burocràcia. Que entre ells es posin d'acord i ens deixin treballar", ha reivindicat el president de l'ASCAD. A més, continuen tenint falta de material de protecció per als treballadors.

Rueda considera que la xifra de defuncions per coronavirus en residències i geriàtrics no hauria de sorprendre perquè és l'extrapolació del percentatge de mortalitat de gent gran, al voltant del 15%, en l'àmbit residencial. Ha assegurat que estava "previst" que les residències viurien la situació que estan vivint perquè són un col·lectiu de risc, i ha criticat que des de la Generalitat no pensessin en les particularitats que tenen aquests centres abans. Rueda ha lamentat la falta de previsió: "Si en el seu moment haguéssim tingut guants i mascaretes per a tot el personal, hauríem filtrat més la transmissió del virus als avis". El dèficit de material continua sent un problema i Rueda ha criticat que en part se'n surten gràcies "a la caritat". Rueda ha assegurat que hi ha 60.000 avis a les residències i uns 30.000 treballadors.

Rueda ha alertat que la realitat a les residències és diferent i que la corba de contagis "serà molt més llarga i alta que la de la població normal". Segons Rueda, es necessitaran mesures d'aïllament prolongades en el temps i ha alertat que si no "es va filtrant" el virus s'arribarà a situacions de "dèficit d'atenció".