La Fundació Vicki Bernadet va rebre 122 peticions d'ajuda per abusos sexuals infantils durant el primer confinament

La Fundació Vicki Bernadet contra l'abús sexual infantil va rebre durant el primer estat d'alarma 122 noves demandes d'ajuda, de les quals 40 van ser de primera visita. Així ho ha exposat la fundació aquest dijous, coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció contra l'Abús Infantil. "Durant els períodes de confinament imposats per intentar frenar la propagació del coronavirus els nens i nenes poden patir més abusos, més periòdics i recurrents i amb risc que en alguns casos siguin més greus", ha afirmat la mateixa fundadora, Vicki Bernadet.

La fundació també ha engegat una campanya de sensibilització per fer aflorar més casos, ja que mantenen que l'abús sexual infantil encara està molt amagat. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que 1 de cada 5 nens i nenes n'han patit abans de complir els 17 anys. La majoria dels casos, entre el 80% i el 85%, es produeixen en l'entorn de confiança i, d'aquest percentatge, més del 65% són casos dins de la família. Davant d'aquesta realitat, Bernadet ha reclamat més atenció a la infància, sobretot en moments d'aïllament i tensió com el que provoca un confinament. "L'aïllament social, la inestabilitat econòmica i la incertesa poden avocar a tenir més tensió a casa i, per tant, un major risc de violència", explica Bernadet.

"No obstant això, trigarem temps a tenir una radiografia exacta d'aquests casos, entre altres coses perquè les denúncies de violència sexual en la infància sovint les fa la víctima quan ja és adulta", afegeix. Segons les dades de l'entitat, a Europa, els EUA i el Canadà, el 20% dels nens han estat abusats sexualment: "Si fossin les víctimes d'alguna malaltia estaríem parlant d'una pandèmia", ha afegit Bernadet.

Ajuda telemàtica

La necessitat de seguir oferint ajuda malgrat el confinament ha accelerat la digitalització de l'entitat, que ha obert una finestra per exercir així la seva tasca no només a Barcelona i Saragossa, on disposa de seus físiques, sinó també a la resta d'Espanya i a l'estranger.

La fundació assegura que la pantalla pot contribuir a augmentar el nombre de demandes i la sol·licitud d'ajuda. Per això els treballadors han fet una formació per poder seguir oferint els serveis en línia. Entre aquests serveis hi ha el de la formació, que durant el confinament va arribar a més de 600 persones entre escoles, famílies i l'àmbit del lleure. "Tant de bo això sigui una oportunitat perquè la visió comunitària que ha aflorat amb la pandèmia, en què els veïns han aplaudit junts als balcons i han tocat instruments per animar la comunitat, es traslladi a causes com l’abús sexual infantil, fins ara relegat socialment i silenciat", ha dit la directora de la fundació, Vicki Bernadet.