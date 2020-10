Un de cada cinc metges de la primària ha fet vaga aquest dimarts

Ball de xifres durant la primera jornada de mobilitzacions convocada entre els metges de l'atenció primària. Mentre que el departament de Salut assegura que només un de cada cinc facultatius (el 19,7%) que treballen en centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) ha fet vaga aquest dimarts al matí, el sindicat Metges de Catalunya (MC), en canvi, n'eleva la participació fins al 60%.

Malgrat l'escàs suport d'altres sindicats i organitzacions de la primària, MC ha tirat endavant la convocatòria de protestes previstes fins divendres i ha celebrat en un comunicat que més de la meitat dels professionals hagin llançat un "crit desesperat" davant el que qualifiquen com "la mort de l'atenció primària". Centenars de metges han protestat aquest dilluns al matí davant de la seu de l'Institut Català de la Salut (ICS) –que gestiona el 80% dels centres– per reclamar millors condicions laborals i exigir la implantació de mesures "urgents" que impliquin una millora "real" de l'atenció primària. "Diem prou al maltractament", ha afirmat el president del sector de primària del sindicat, el metge Javier O'Farril.

En total, MC calcula que un 70% dels facultatius de primària de la demarcació de Girona i un 60% dels de Barcelona han secundat la vaga, així com un 58% dels metges de Lleida i un 52% de Tarragona. En canvi, l'ICS aigualeix aquestes xifres i assegura que només un 20% dels metges que tenien torn aquest dimarts al matí no han acudit al seu lloc de feina. En concret, dels 2.838 professionals afectats per la convocatòria de vaga, Salut ha informat que només 561 l'han seguit. Girona és la regió que ha registrat més adhesió a les mobilitzacions respecte a la seva plantilla (31%), seguida de la Catalunya Central (25%), la Metropolitana Nord (24,8%) i Barcelona ciutat (24,5%).

La Metropolitana Sud ha notificat un 14,2% de seguiment entre els seus treballadors, Lleida un 11,5% i el Camp de Tarragona un 6,8%. A l'Alt Pirineu només ha fet vaga un treballador de la trentena que tenien torn de matí i a les Terres de l'Ebre, tres facultatius d'un total de 95. "La jornada s'està desenvolupant sense incidents", ha afirmat la conselleria en un comunicat, que ha xifrat en 6.210 els professionals de medicina de família (inclosos els serveis de pediatria, ginecologia, odontologia, radiologia i urgències) amb què comptava l'ICS al mes d'agost.

Salut titlla la vaga d'"inapropiada"

Salut veu "inassumibles" les demandes i qualifica la vaga d'"absolutament inoportuna" atès el context pandèmic, segons es desprèn del posicionament de l'organisme: "L'ICS ha destinat fins ara més de 567 milions d'euros a la gestió de la crisi i considerem que incloure en aquest moment d'extraordinari esforç i tensió financera una negociació sindical és del tot inapropiat".

En aquest sentit, el departament defensa que els últims mesos s'ha incrementat " substancialment" el nombre de professionals que treballen a la primària amb l'objectiu d'assolir una millor gestió de la pandèmia i que el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha elaborat un pla de reforç dotat amb més de 300 milions d'euros fins al 2022. També al·lega que el Govern ha compensat amb 140 milions d'euros els professionals del sistema públic de salut i de les residències que han treballat durant el pic de la pandèmia.

Reticències entre sanitaris i usuaris

La Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat (CUS) tem que la vaga causi un "efecte contrari" en la qualitat assistencial o un "deteriorament de la imatge del personal mèdic" tenint en compte el covid-19. "La vaga arriba en un moment encara més delicat ja que coincideix amb l’inici de la campanya de vacunació de la grip [que començarà aquesta setmana]", apunten.

També han sorgit crítiques entre la resta de sindicats i col·lectius de la primària, com la CGT, Rebel·lió Atenció Primària o el Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP), els quals dubten "que sigui el moment per fer un vaga ateses les circumstàncies". Encara que tots considerin "importants" la reivindicacions defensades, afirmen que cal "tenir cura de la població".

Altres, com les infermeres, acusen MC de mirar únicament per l'interès dels facultatius quan, diuen, en la vaga del 2018 es va demostrar que "tot l'equip" ha d'anar a l'una i ells se'n van desvincular " quan van aconseguir millores exclusivament per als facultatius". "No hem de sectoritzar les demandes. La sanitat és una cadena on tots els esglaons són igual d'importants i si un falla o no té prou força la resta cauen al darrere", afirmen des d'Infermeres de Catalunya.