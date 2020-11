Baixa lleugerament la velocitat de propagació del virus, alerta per les protestes violentes i tres anys del Govern a la presó: les claus del dia, amb Antoni Bassas (02/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts 2 de novembre del 2020. La temperatura és més alta que ahir al matí, i al migdia es tornarà a arribar als 25 graus en diverses comarques. Demà canviarà el temps i començarà una baixada clara de la temperatura, sobretot als migdies. Aquest dimarts plourà al Pirineu i en algunes comarques centrals i del sud.

1. Ahir a Barcelona milers de persones van ocupar els espais naturals que envolten la ciutat. Feia bo i estaven confinats dins els límits municipals. Aquesta restricció s’ha acabat avui a les 6 del matí.

2. Les dades d’evolució de la pandèmia que recull el departament de Salut diuen que hi ha disminució de la velocitat de propagació del virus. La investigadora Clara Prats assegura que això és un “primer pas”, conseqüència del primer paquet de mesures aprovades, com el tancament de la restauració o la recomanació del teletreball.

Aquesta és la bona notícia. La dolenta és que divendres a la nit hi va haver protestes violentes a Barcelona.

Les imatges de barricades als carrers, aparadors trencats i objectes llançats contra la policia es van repetir –i estendre– dissabte a la nit tot i el reforç policial en moltes ciutats espanyoles. Dissabte una manifestació antidesnonaments va acabar amb un grup de persones trencant vidres de l’edifici de l’Ajuntament. Les primeres investigacions policials apunten a grupuscles d’extrema dreta que s’haurien infiltrat en manifestacions de diferent signe per provocar els aldarulls. A Barcelona van ser especialment impactants les manifestacions de divendres a la nit, amb imatges de saquejos a diferents establiments que donaven a la protesta un aire més delictiu, i fins i tot lúdic, que no pas estrictament ideològic. Vox va fer un tuit de comprensió amb les protestes, cosa que alimenta la hipòtesi de l’extrema dreta.

Mentrestant, el regidor de Seguretat barceloní, Albert Batlle, va alertar de la “vandalització de certes zones de la ciutat” i que s’està produint un “efecte mimètic de les protestes”.

A això dediquem l’editorial d’avui, on diem que s’ha de perseguir policialment l’extrema dreta, però també mirar què hi ha darrere del malestar.

3. Demà són les eleccions als Estats Units. No us perdeu aquesta crònica de la nostra enviada especial, Sònia Sánchez:

Un jove amb aspecte d’intel·lectual que, al contrari del que es podria pensar sobre un seguidor de Trump, sembla molt ben informat: “¿Oi que a Catalunya teniu la sensació que Madrid no us respecta? Doncs nosaltres pensem el mateix de Washington”, diu, convençut que Trump és l’únic que prioritza els interessos de la gent amb el seu “America primer”: “¿Vosaltres no voleu Catalunya primer?” (Hi ha moltes maneres de voler una cosa primer i la de Trump no és de les més recomanables.)

Només ahir, Trump va fer mítings en cinc estats: “Joe Biden enviarà les vostres fàbriques a la Xina, imposarà un impost de 4 bilions de dòlars, eliminarà l’atenció mèdica privada, abolirà tota la indústria petroliera i el fracking i enviarà al vostre estat una depressió paralitzant. Tota la política energètica i laboral de Biden serà un malson per a tots els treballadors hispans i afroamericans del nostre país”.

I Biden també es va deixar veure: “D'aquí tres dies podem posar fi a aquesta presidència que ha dividit la nació. Tres dies per acabar amb aquesta presidència que no ha sabut protegir-nos. Si soc elegit president ho farem. Actuarem. Necessitem la vostra ajuda per fer-ho. Actuarem per tornar a agafar el control de la pandèmia”.

4. Mentrestant a l’Iran creix un canvi cultural: el Me too ha arribat a Pèrsia.

La predisposició de les dones a compartir la seva experiència és un canvi cultural enorme. En la conservadora societat iraniana, en què no es parla públicament de sexe, les relacions extramatrimonials són il·legals i la càrrega probatòria per a les víctimes de delictes sexuals és molt difícil: gairebé sempre es culpa la dona que ha patit la violació.

5. Avui fa tres anys que el vicepresident Junqueras i la resta de consellers van entrar a la presó. I la consellera Dolors Bassa ha escrit aquest article, “La cel·la no ens canviarà les conviccions”, on hi diu: “L’estat espanyol ha de saber que sense abordar el conflicte polític amb Catalunya, el bloqueig es mantindrà. Per això necessitem donar sortida a l’atzucac repressiu i judicial amb una amnistia política a les més de 2.850 persones que estem sent represaliades”.

6. A Cultura hi tenim dues pàgines que evoquen “Cinema Paradiso”.

És reconfortant descobrir que hi ha tretze cinemes a Catalunya que han superat els 100 anys i continuen en actiu en el circuit comercial: són les sales centenàries de Catalunya, que l’Acadèmia del Cinema ha distingit per la seva militància. A Barcelona n’hi ha una: el Cinema Bosque de Gràcia, inaugurat el 1905, que antigament s’anomenava Teatre del Bosc perquè estava situat al bosc que hi havia a Fontana.

7. Als esports, comencem parlant del Barça, que és el 12è classificat (encara que amb dos partits menys), després de l’empat de dissabte al camp de l’Alabès. Per trobar una arrencada pitjor hauríem d’anar al 2002, amb la presidència de Joan Gaspart.

Esclar que d’aquest cap de setmana destaca una entrevista a Quique Setién, a El País, on el que va ser entrenador del Barça diu: “Hi ha jugadors que no són fàcils de gestionar. Entre ells, la veritat, el Leo. També s’ha de tenir en compte que és el millor futbolista de tots els temps. I qui soc jo per canviar-lo? Si allà [a Barcelona] l’han acceptat tal com és i no l’han canviat...”, “Hi ha una faceta no futbolística que és més difícil de gestionar, una cosa pròpia de molts esportistes que es pot veure al documental sobre Michael Jordan [ The last dance]. Veus coses que no t’esperes”.

A Segona Divisió, el Girona ha empatat a zero al camp de l’Almeria, i té mèrit perquè els gironins van acabar amb 8 jugadors, per tres expulsions.

El Sabadell, tres dies després d’estrenar-se amb la primera victòria a Segona Divisió, va aconseguir una golejada al camp de la Ponferradina (0-3).

L’Espanyol jugarà aquesta nit a les nou, a Màlaga.

En parlarem al Cafè de la Lliga, amb en Toni Padilla.