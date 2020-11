Biden té la presidència dels EUA a tocar; la taxa de contagi a Catalunya baixa per sota d’1; 90.000 aturats més que al març: les claus del dia, amb Antoni Bassas (05/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous 5 de novembre del 2020. Avui les pluges es concentraran bàsicament a les Terres de l'Ebre, on plourà amb intensitat. Durant la nit són possibles també alguns ruixats més febles en altres comarques. Quan plourà a tot arreu i de manera més abundant serà sobretot dissabte al matí.

1. Joe Biden s'acosta a la Casa Blanca i Trump l’acusa de frau. La situació és aquesta:

Dels 270 vots electorals que calen per ser president, Biden ja en té 253 i Trump en té 214. Biden ho té a tocar perquè ahir al vespre va guanyar a Wisconsin i Michigan, i si s’apunta Nevada i Arizona (que se sabrà avui o demà) ja podria dir que ha guanyat. Per això, ahir, a les deu tocades de la nit, hora nostra, va sortir a dir això: "Amics meus, estic segur que sortirem guanyadors. Després d'una llarga nit de recompte, és clar que estem guanyant prou estats per arribar als 270 vots electorals necessaris per aconseguir la presidència. No soc aquí per declarar que hem guanyat, soc aquí per informar que quan acabi el recompte, creiem que serem els guanyadors".

Ara, mirin que curiós: Trump ha guanyat a Ohio i a Florida (estats que sempre ballen) i segurament guanyarà a Pennsilvània. I, tot i així, és bastant probable que hagi de marxar de la Casa Blanca, això sí, després d’haver anunciat una batalla legal.

2. Ahir al Parlament se les van tenir per l’operació Volhov, fins al punt que el vicepresident Aragonès va dir-li a Carrizosa que “fa el pallasso” des de l’escó.

3. Però la gran preocupació és el virus. Tornem a sortir del pou.

Perquè tornessin obrir els bars i no ens confinessin els caps de setmana, hi ha 3 indicadors que haurien d’estar en verd.

Taxa de contagi (Rt), que mesura quantes persones contagia de mitjana un positiu. És l'únic indicador que tenim en verd.

Llits de crítics ocupats per malalts de covid dels 1.047 que té Catalunya.

Casos confirmats amb una PCR o un test d'antígens notificats en un dia.

Per tot plegat, Aragonès va dir això: “Estic convençut que l'esforç col·lectiu associat a les mesures donarà el seu fruit, que l'estratègia continuarà funcionant i que quan els indicadors ens ho permetin podrem anar flexibilitzant les mesures restrictives de manera molt progressiva perquè l’experiència ens diu que les desescalades ràpides no donen un resultat òptim”.

I és que tot just ara es compleixen vint dies de les restriccions a la interacció social i el tancament de bars i restaurants. En canvi, el que s’enfila és l’atur. Mirin la gràfica:

651x366 L'impacte de la pandèmia a Catalunya / Eduard Forroll L'impacte de la pandèmia a Catalunya / Eduard Forroll

La línia vermella és l’atur, la blava són les noves contractacions. A l’octubre es van firmar un 31% menys de contractes respecte als que es van formalitzar en el mateix mes del 2019.

4. Pel que fa a les targetes opaques descobertes dels reis Joan Carles i Sofia, deu pintar malament per a la Corona. Ens ho fa veure l’Àlex Gutiérrez al Pareu màquines.

Abc, el diari monàrquic de tot la vida, ha deixat caure Joan Carles.

“Sospiten que un coronel de l’exèrcit de l’aire pagava esdeveniments familiars del pare del rei per ocultar a Hisenda les donacions d’amics”, deia un dels subtítols. Poca broma. I el titular era “La Fiscalia investiga Joan Carles per una altra trama de blanqueig i delicte fiscal amb testaferros”. Cap ajuda, cap cop de mà, cap desviament de l’atenció al rerefons polític. Zero àrnica. Que el diari espanyol monàrquic per excel·lència parli obertament de delictes atribuïts a Joan Carles en portada i, a l’avanttítol, remarqui que aquest últim es va cometre “després de la seva abdicació” referma la idea que es vol deixar caure l’home per salvar la institució.

I en Ferreres, com veuen, va més per feina. La parella reial a Harrods, amb targeta il·limitada.

5. I, per cert, es recorden de Daniel de Alfonso, el jutge que era cap de l’Oficina Antifrau, el de “ Les hemos destrozado el sistema sanitario”, en la conversa amb Jorge Fernández Díaz? Una auditoria de la Sindicatura de Comptes alerta que De Alfonso hauria cobrat gairebé 300.000 euros indegudament entre el 2011 i el 2016. De Alfonso hauria cobrat triennis i complements de qualitat que no hauria d’haver percebut, i apunta la possibilitat que això sigui susceptible de ser perseguit judicialment.

6. El Barça va guanyar ahir per 2 a 1 al Dinamo de Kíev. Va començar molt bé, però va acabar demanant l’hora i encomanant-se a Ter Stegen, que va fer gran parades.

De fet, ja ho veuen, Toni Padilla fa sortir la paraula ridícul al titular de la crònica. Piqué va marcar el segon gol i al final del partit li van preguntar per la dimissió del president Bartomeu: “Era obvi que la tendència era decreixent i que cada any estàvem pitjor. Crec que ara li hem de donar temps. En un club com el Barça no hi ha cap any de transició, sempre estem obligats a guanyar, així que no tenim gaire temps. És cert que ara hi haurà eleccions i una nova junta, amb això hi haurà un canvi, que en els pròxims mesos s’anirà veient a poc a poc”.

I el Girona guanyava per 0-2 al camp del Saragossa i els aragonesos van empatar amb dos gols als minuts 92 i 95. El Girona es va adormir.

Fins aquí les claus del dia. Tornem amb l’anàlisi d’aquí uns minuts.