Els col·legis de metges delimiten el rol de les teràpies complementàries

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha aprovat un decàleg que especifica quins són els principis que han de seguir els metges que indiquen teràpies complementàries, per poder garantir l'exercici correcte de la medicina. El document parteix de la base que "qualsevol professional de la medicina ha de guiar-se, de manera inexcusable, per criteris científics consensuats, i que l'abordatge de qualsevol malaltia ha de comprendre, de manera inequívoca i fonamental, la indicació de tractaments basats en els coneixements mèdics validats".

"Les teràpies de caràcter complementari, tot i pretendre contribuir a millorar l'estat del pacient, no poden ocupar mai un paper principal ni exclusiu en el maneig de cap patologia", avisa el decàleg. El CCMC va alertar fa mesos del risc que poden suposar les teràpies sense evidència científica.

Aquest document complementa les normes deontològiques ja existents i serà una obligació per als metges en cas que indiquin teràpies complementàries exclusivament. El decàleg 'Principis per a l'ús mèdic de les teràpies complementàries' deixa molt clar que el seu ús implica que la malaltia que afecta el pacient abordarà, abans que res, la indicació del tractament basat en els coneixements mèdics validats.

A més, subratlla que "la indicació de teràpies complementàries per part d'un metge, així com la seva divulgació, han d'anar acompanyades d'informació molt clara sobre el caràcter no substitutori d'aquests procediments en relació amb els tractaments validats".

També subratlla que "el metge té l'obligació d'insistir en la necessitat de no abandonar cap tractament principal i necessari" i ha de vetllar "perquè l'aplicació de teràpies complementàries no interfereixi en l'acció dels tractaments principals ni pugui perjudicar el pacient".

El document exclou aquells procediments que indueixen de manera clara a l'abandonament de tractaments validats per la comunitat mèdica. Per exemple, no inclou l'ús de la Nova Medicina Germànica o el mètode Hamer, la bioneuroemoció o la dieta miraculosa del pH, i qualsevol altre procediment no autoritzat per a l'ús humà.