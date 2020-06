El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra sent "vergonya i indignació" per l'agressió racista d'uns agents a un noi

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha enviat una carta als agents del cos per referir-se a les vexacions i els insults racistes d'uns policies a un ciutadà el gener del 2019. "Sé que quan vau sentir la gravació vau sentir també vergonya i indignació per una conducta que no ens representa i que atempta contra la professionalitat i la bona feina que quotidianament duem a terme", diu Sallent en la missiva que ha avançat la Cadena SER, en què remarca que es tracta de "casos aïllats" que "perjudiquen enormement" la policia catalana perquè generen "recel" i "desconfiança" entre la ciutadania.

El 10 de gener del 2019, sis agents dels Mossos d'Esquadra van colpejar i insultar un jove de 20 anys a Sant Feliu Sasserra (Bages) i, tal com demostra la gravació que va fer pública dilluns SOS Racisme, li van dir "mico" i "negre de merda", i fins i tot un dels mossos li deia que marxés més "lluny que de l'Àfrica" i un altre reconeixia ser "racista". El cas l'investiga el jutjat d'instrucció número 5 de Manresa i ahir, un cop va aparèixer l'àudio de l'agressió, el departament d'Interior va decidir canviar de destí els policies mentre s'espera la resolució judicial.

Davant aquesta situació, Sallent explica que "en una policia democràtica no hi tenen cabuda actituds i conductes contràries als seus principis i valors" i afegeix que en el cos dels Mossos d'Esquadra no es tolerarà "cap actitud o conducta racista, xenòfoba o discriminatòria". Per això, segueix el comissari en cap, rebutgen "enèrgicament" la situació que es va produir el gener del 2019 al Bages, ja que és "contrària" als valors del cos policial català.

"Us encoratjo a seguir sent especialment curosos en garantir que es tracta de manera apropiada a tothom, que s’utilitza un llenguatge neutre en tot moment i que no es permeten conductes o actituds discriminatòries", remarca Sallent, abans de recordar que la "immensa majoria dels policies" actuen "amb professionalitat i rectitud".