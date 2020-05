Una detenció en les concentracions simultànies a Barcelona "per recuperar els carrers"

"Recuperem els carrers". És la crida de les concentracions simultànies que s'han convocat aquest vespre, a les 20.00 h, a sis places de Barcelona: a Gràcia, el Raval, Nou Barris, Sants, Horta-Guinardó i Sant Andreu, amb els lemes "La vida abans que el capital" i "Els carrers seran sempre nostres". Com va passar divendres a la plaça Artós de la ciutat –en aquella ocasió quan diverses persones es volien manifestar contra el govern espanyol– els Mossos d'Esquadra s'han desplegat als punts de la convocatòria per evitar que es produís cap concentració.

651x366 La detenció que han fet els Mossos durant la convocatòria a Gràcia / PERE VIRGILI La detenció que han fet els Mossos durant la convocatòria a Gràcia / PERE VIRGILI

En el primer balanç, a Gràcia s'ha detingut una manifestant que, segons la policia, no s'ha volgut identificar i ha mostrat "una resistència activa" contra els agents. Se l'ha arrestat per atemptat a l'autoritat. En la majoria dels casos, els intents de mobilització han acabat amb la intervenció dels Mossos, que han identificat les persones que no han volgut marxar dels llocs on es volien fer les concentracions de moviments anticapitalistes. La policia argumenta que les protestes no s'havien comunicat al departament d'Interior i que encara continuen prohibides pel confinament del coronavirus.

Tot i això, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar divendres que la Generalitat volia permetre les manifestacions estàtiques, amb distàncies, mascareta i sense pancartes compartides. Una proposta que ha de rebre l'aval del govern espanyol, que és qui concentra les competències durant l'estat d'alarma.

La tensió no només s'ha produït a Gràcia, sinó que també s'ha viscut al Raval entre els agents i algunes de les persones que volien concentrar-se. La crida per "recuperar els carrers", que s'ha convocat a la plaça de la Vila de Gràcia, la plaça Emili Vendrell del Raval, el CAP Guineueta de Nou Barris, la rambla Badal de Sants, la plaça del mercat del Guinardó i la plaça Orfila de Sant Andreu, es vol repetir cada dimarts al vespre. Malgrat la pressió policial, la idea és tornar-ho a fer d'aquí una setmana, també a les 20.00 h, amb l'opció d'ampliar-ho a altres punts de Barcelona i Catalunya.