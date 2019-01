El govern espanyol substituirà les concertines a Ceuta i Melilla per un sistema "menys cruent"

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres un pla per modernitzar els controls d'immigració als passos fronterers de Ceuta i Melilla que inclou retirar les concertines –amb fulles afilades– per un sistema "menys cruent". El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha concretat el mitjà que substituirà les concertines, un sistema que provoca profundes ferides als immigrants que intenten passar la frontera clandestinament i que han estat criticades per organitzacions internacionals de defensa dels drets humans.

El govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ja havia retirat parcialment les concertines el 2007, però l'executiu del PP les va recuperar el 2013. Quan Grande-Marlaska va ser nomenat ministre va prometre que estudiaria retirar-les, en un gest per distanciar-se de la política de mà dura amb la immigració que ha caracteritzat els executius del PP.

"Les concertines no són avui dia un obstacle rellevant per impedir les entrades irregulars d'immigrants i, en canvi, suposen un alt risc per a la integritat física de les persones", ha subratllat el ministre de l'Interior. Segons el seu ministeri, les infraestructures de la frontera de Ceuta i Melilla presenten "un important grau de deteriorament i d'obsolescència".