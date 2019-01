Un mosso accepta 10 mesos de suspensió per mentir al jutge sobre un policia que avisava narcotraficants

Un subinspector dels Mossos d'Esquadra ha acceptat una condemna de 10 mesos de suspensió de feina i una multa de 2.880 euros per mentir a un jutge sobre un inspector de la Policia Nacional que avisava narcotraficants. La Fiscalia demanava per al comandament fins a quatre anys de presó i que l'apartessin del servei durant sis anys, però l'acusació i la defensa han arribat a un pacte de conformitat aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona, on s'havia de celebrar el judici.

L'agent acusat, segons l'agència Europa Press, ha reconegut davant del tribunal que va falsejar un informe judicial sobre l'inspector de la Policia Nacional i els jutges han dictat de viva veu la sentència, que és ferma, perquè tant la Fiscalia com la defensa han renunciat expressament a recórrer-la.

Segons la Fiscalia, el mosso –que era cap d'investigació de la comissaria de Badalona– va firmar un informe sobre un inspector de la Policia Nacional que estaria avisant un clan de la droga del barri de la Mina sobre els operatius policials perquè poguessin esquivar-los. Però quan el jutge del cas li va demanar que concretés en un altre document els detalls de les filtracions, va amagar-li tres converses que ell mateix havia tingut amb altres comandaments del cos dels Mossos d'Esquadra sobre el tema perquè no li intervinguessin el mòbil.

Sense aquests detalls, la causa judicial es va acabar arxivant per falta de proves. Tot i això, l'inspector de la Policia Nacional que alertava els narcotraficants va acabar sent investigat per la unitat d'afers interns del seu propi cos, que el va acabar portant igualment als tribunals. Un jutge el va fer entrar provisionalment a la presó per suborns i per afavorir el tràfic de drogues.