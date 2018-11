A presó el conductor d'un camió que transportava 2.025 quilos de cànnabis a Roda de Berà

Els Mossos d'Esquadra han informat avui que el 21 d'octubre van detenir a Roda de Berà un home de 50 anys que portava 2.000 kg d'haixix i marihuana en un camió, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

La investigació, duta a terme pel Grup de Robatoris Violents de Barcelona, es va iniciar a partir d’un robatori violent a Barcelona de dues persones que en van assaltar una altra dins un pàrquing.

Els atacants formaven part d’un grup criminal dedicat als robatoris violents que també atracaven traficants. La banda, de fet, tenia previst assaltar-lo a França un cop hagués passat la frontera.

Droga entre els mobles

Cap a les 8.30 del dia 20 d’octubre els Mossos van localitzar el camió, de dotze metres de llargada entre cabina i remolc, aparcat en una àrea de descans de Roda de Berà. El seu destí era la ciutat alemanya d’Hamburg i anava carregat de palets plens de mobles per a la llar embalats preceptivament pel que fa a aquesta mena de transport.



Un cop dut a terme l’escorcoll els investigadors van comprovar que el camió transportava una gran quantitat d’haixix (1.795 kg) i marihuana (230 kg) amagada als mobles.

El conductor, que ja tenia antecedents a Itàlia per tràfic de drogues, va passar a disposició judicial al jutjat d’instrucció de Tarragona, que en va decretar l’ingrés a presó provisional.



Els Mossos també van detenir a Badalona i Sabadell un home i una dona com a presumptes autors del robatori violent de Barcelona a partir del qual es va originar tota la investigació. El jutge va decretar presó provisional per a la dona i llibertat amb càrrecs per a l’home.