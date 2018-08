El consell de ministres aprovarà el 31 d'agost el desviament de camions per l'AP-7

La vella reivindicació de desviar per l'autopista els camions que circulen per les carreteres N-340 i N-240 començarà a implantar-se a partir del 31 d'agost. El consell de ministres aprovarà el reial decret per obligar els vehicles pesants a circular per l'AP-7, amb bonificacions dels peatges, segons el text a què ha tingut accés l'ARA. El territori feia anys que reclamava aquesta mesura com una de les solucions per descongestionar les carreteres i millorar els índexs de sinistralitat a les vies, que tenen diversos punts negres.

El text del reial decret preveu bonificar els peatges als camions en els trams entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant i entre Altafulla i la sortida sud de Vilafranca del Penedès, en el cas de la N-340, i entre les Borges Blanques i Montblanc, en el cas de la N-240. Els descomptes seran del 42,53% en el cas dels trajectes llargs i del 50% en els interns. El govern espanyol també preveu eximir dels peatges els vehicles lleugers que facin el mateix trajecte d'anada i de tornada en el tram entre Alcanar i la sortida sud de Vilafranca del Penedès de la N-340.

En el cas de les bonificacions per a trajectes interns, els conductors de vehicles pesants i lleugers hauran de tenir un sistema de telepeatge –ViaT– per poder-se'n beneficiar. El ministeri de Foment ha reservat un màxim de 41 milions d'euros per compensar les concessionàries fins a l'any 2021.

Podria estar en marxa a l'octubre

La mesura és similar a la que s'ha aplicat en el cas de la N-II. El setembre de l'any passat, el Govern va arribar a un acord amb els 25 municipis per on passen les dues carreteres que és el nucli del reial decret que aprovarà el consell de ministres el 31 d'agost. A partir d'aquest moment, el ple del Congrés de Diputats tindrà un mes per convalidar la norma i es publicarà simultàniament al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) i al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC). Això vol dir que la mesura podria estar en marxa a partir de l'octubre, tot i que s'havia previst que fos una realitat ja el gener passat.

De fet, els senyals de desviament obligatori ja estan instal·lats des de fa setmanes en alguns dels punts de les carreteres. Foment confia que la mesura permeti "millorar la seguretat viària" i descongestionar la N-340 i la N-240, per on cada dia passen milers de vehicles, bona part dels quals són camions.