En marxa la reunió de mediació a Treball per intentar evitar la vaga de metges de primària

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha convocat una reunió de mediació in extremis aquesta tarda a la conselleria per ajudar les parts "a trobar una sortida" a la vaga de metges de primària. Així, el conseller espera evitar la convocatòria que havia de començar demà i en la qual estan cridats a participar-hi més de 15.700 metges d'atenció primària catalans. Està previst que l'aturada duri de dilluns a divendres, si no es desconvoca, i té l'objectiu de denunciar la sobrecàrrega de feina, el dèficit de professionals i la poca inversió en salut.

He encarregat als equips de @treballcat que es convoqui una reunió de mediació per aquesta tarda per ajudar a les parts a trobar una sortida a la Convocatòria de vaga de metges de primària — Chakir el Homrani 🎗 (@ChakirelHomrani) 25 de novembre de 2018

Segons fonts del sindicat de metges consultades per l'ARA serà complicat arribar a un acord perquè les posicions estan molt allunyades en dos temes bàsics: el límit del nombre de visites i el temps mínim per consulta.

A la reunió hi assistiran representants de les conselleries de Salut, d'Afers Socials, Treball i Famílies, de l'Institut Català de la Salut, del Sindicat de Metges, amb mediació del secretari general de Treball, Josep Ginesta, i el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Enric Vinaixa.