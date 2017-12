No tirar-te a terra fingint que t'han abatut i altres consells de protecció en un atemptat terrorista

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentat aquest dilluns la campanya 'Què cal fer en un atemptat', un decàleg de consells en matèria d'autoprotecció davant d'atacs terroristes que es difondrà a través de les xarxes socials. Un dels punts centrals de la campanya és un vídeo animat que detalla recomanacions davant diferents situacions de perill, com ara conèixer la ubicació de les sortides d'emergència, protegir-se darrere d'un mur, evitar manipular objectes estranys i silenciar el telèfon mòbil, entre d'altres. També es recomana a la ciutadania no aturar-se a recollir pertinences ni tirar-se a terra fingint haver estat abatut, però se li demana que procuri alertar altres persones perquè no s'acostin al focus de l'incident.

Un altre dels consells de la campanya del ministeri de l'Interior és que la població informi la policia davant la sospita d'individus o d'organitzacions que incitin a l'odi i la violència o que utilitzin algun mètode de captació. El vídeo també estableix un seguit de pautes, com ara allunyar-se del focus de perill sempre que la ruta d'escapatòria sigui segura o actuar amb calma malgrat la dificultat del moment. També es recorda la necessitat d'avisar les forces i els cossos de seguretat. En aquest àmbit, s'informa de l'existència de l'aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AlertCops, que permet enviar una alerta amb la posició geogràfica als serveis policials, mantenir-hi una conversa telefònica o un xat i col·laborar-hi.

La campanya utilitza l'etiqueta #QuéHacerEnUnAtentado. Zoido l'ha presentat aquest dilluns juntament amb l'agent lleidatà de la Policia Nacional i piragüista olímpic Saúl Craviotto i el tinent coronel de la Guàrdia Civil Francisco José Vázquez.