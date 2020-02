Els contagiats lleus de coronavirus s'atendran a casa a partir de dilluns

La incertesa plana sobre Catalunya, on s'han confirmat quatre contagis de Covid-19 i hi ha 55 persones en aïllament preventiu. Arran de la possibilitat "creïble" que la xifra augmenti els pròxims dies, el secretari de l'Agència de Salut Pública, Joan Guix, és optimista: admet que és probable un degoteig de casos, però que no seran greus i el sistema de salut tindrà prou capacitat per fer-hi front. Per començar, els contagiats lleus –no presenten complicacions respiratòries– podran ser atesos al seu domicili. Això significa que no caldrà traslladar-los a l'Hospital Clínic, centre de referència en medicina preventiva i virologia, i, per tant, que les mostres per a les proves de confirmació vírica (PCR) es prendran a casa i s'enviaran als laboratoris de suport epidemiològic. "A partir de dilluns començarem a desplegar el procés i calculem que al llarg de la setmana es completarà a tot el país", apunta Guix.

El trasllat dels professionals al domicili dels afectats per fer el seguiment del confinament –que la conselleria de Salut de les Balears també prepara amb la formació d'una cinquantena de professionals– persegueix tres objectius: garantir la comoditat del pacient, que haurà de passar almenys dues setmanes de quarantena; descarregar els hospitals per a eventuals casos que requereixin una atenció més intensiva, i minimitzar les exposicions al virus tant com sigui possible entre professionals i altres usuaris dels centres sanitaris. Fins ara, i com que el sistema no està tensionat, els primers contagiats s'han anat ingressant a l'hospital, segons explica el secretari. Tots ells són lleus i, per tant, podrien passar el període de recuperació a casa.

Tant el Govern com el ministeri de Sanitat espanyol mantenen l'alerta de propagació en un nivell 1, és a dir, en la fase de contenció del virus. Els esforços es concentren ara en acorralar el patogen i erradicar-lo. Només en cas que sigui impossible de controlar, i segons Guix no és un escenari immediat, es passarà a un segon nivell, anomenada fase de mitigació, per disminuir la força de l'agent infecciós i frenar-ne l'expansió.

El Govern defensa que cal mantenir la guàrdia ben alta davant l'amenaça del virus, però que el panorama és "molt canviant" i les dades més recents demostren que la incidència a Catalunya s'ha estancat, amb pacients que desenvolupen quadres clínics lleus. "És previsible i normal que es donin més casos, la majoria importats, i el protocol d'actuació s'actualitzarà contínuament per oferir la millor resposta", ha sentenciat.

Encara es desconeix la història i el comportament natural del nou coronavirus, i el fet que tingui una dinàmica semblant al de la grip fa que les mesures de protecció, prevenció i actuació siguin les que ja s'apliquen quan es combaten els quadres gripals. Amb tot, un dels grans reptes de qualsevol malaltia infecciosa d'alta transmissibilitat i de la qual no s'escapa aquest patogen són els portadors asimptomàtics, els afectats que no presenten símptomes però poden encomanar la malaltia. Com que el seu cos no emet senyals patològics, poden superar els controls de temperatura corporal, l'única mesura de control entre països. "Però amb l'escenari actual, a aquests encara no els anem a buscar", rebaixa Guix.

Els casos locals canviarien els protocols

El departament de Salut descarta categòricament fer proves de detecció de la infecció basades únicament en criteris clínics. Almenys ara per ara. "Manifestar uns símptomes i presentar una patologia respiratòria no és suficient, sinó que cal haver estat en una zona de risc o en contacte amb algú que hi hagi viatjat", argumenta Guix. Aclareix que només en el cas que es donin transmissions locals, els criteris geogràfics s'esvairien i s'hauria de fer el test biomolecular a persones amb simptomatologia i sense un historial de viatge. En aquest escenari seria prioritari intensificar la cerca per identificar el pacient zero i delimitar tant com sigui possible la font del contagi.

L'aparició de casos autòctons no és gens improbable, com ha passat en altres països europeus. Però Guix demana prudència a l'hora d'afirmar amb rotunditat l'existència d'aquests contagis comunitaris. La Junta d'Andalusia va anunciar que un pacient d'un hospital a Sevilla era el primer que s'havia contagiat a Espanya sense sortir del país i sense estar en contacte amb persones que sí que ho havien fet i, dos dies després, ha hagut de rectificar.

El secretari de Salut Pública remarca que abans de treure conclusions "precipitades" cal que els professionals siguin molt exhaustius a l'hora de fer el qüestionari epidemiològic i que els afectats siguin molt sincers amb les respostes. No és una feina d'un parell d'hores: amb la història epidemiològica s'ha d'examinar tota font de contagi possible abans de descartar cap vincle. "És una feina de detectius".

Amb els primers contagis a Lituània i Bielorrúsia, el Covid-19 continua el recorregut per Europa, on ja afecta residents de 17 països. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha apujat el to davant el que considera el "punt decisiu de l’epidèmia", i ha qualificat de "molt elevat" el risc de propagació. Amb tot, Guix puntualitza que l'organisme "parla per a tot el món" perquè molts tenen sistemes de salut fràgils, que requereixen mesures molt més radicals per protegir la població, com l'Iran. "No és el nostre cas. Tenim un sistema robust i capdavanter, una capacitat de detecció i d'actuació ràpida i efectiva i un sistema i uns professionals que, en cas de malaltia, tracten meravellosament la població, amb garanties", ha assegurat.