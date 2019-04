Els contagis de xarampió al món es quadrupliquen

La vacuna de la triple vírica és l’única arma capaç d’acorralar el xarampió i frenar-ne l’expansió. Per això, una baixada en la vacunació es tradueix, automàticament, en un increment dels contagis. Aquest és l’escenari que constaten les últimes dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Els experts en salut pública ho tenen clar: el xarampió es pot prevenir en el 99% dels casos si s’administren les dues dosis del vaccí. Malgrat que un 85% de la població al món segueix aquest consell mèdic, l’OMS alerta que la xifra d’afectats pel virus del xarampió -considerat un dels més contagiosos del món- s’ha quadruplicat en els primers tres mesos del 2019. Hi ha hagut 112.000 casos fins al març, mentre que en el mateix període de l’any passat la xifra de contagis va ser d’unes 28.000 persones arreu del món.

“És una llàstima que un virus com aquest, que es pot prevenir fàcilment amb una vacuna, reemergeixi a aquests nivells”, lamenta el cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla. L’OMS recomana insistentment que els països garanteixin la vacunació al 95% de la població, però l’eficàcia del vaccí depèn de l’administració en les dues dosis que el conformen: la primera s’injecta el primer any de vida, i la segona, en nens i nenes entre els tres i els cinc anys. A Catalunya i a Espanya la taxa de vacunació total de la triple vírica és molt alta, tot i que actualment tampoc compleix amb les recomanacions internacionals: un 93% de la població rep les dues dosis, dos punts per sota del llindar que recomana l’OMS.

Les xifres catalanes superen de llarg la mitjana mundial d’immunització, que frega el 85% quan es tracta de l’administració de la primera vacuna, però que cau en picat en el moment de posar la segona dosi: la taxa de cobertura completa -persones que porten les dues dosis-és només del 67% a tot el món. “Fins que no s’erradiqui el xarampió, l’únic escut que tenim és la vacuna, i la seva absència és la causa claríssima que explica l’auge mundial d’aquests brots”, sentencia a l’ARA la catedràtica de medicina preventiva i salut pública de la Universitat de Barcelona Ángela Domínguez. L’experta, però, reconeix que cap país aconsegueix protegir tots els seus ciutadans.

“El perill és real”

Espanya tampoc se salva del repunt de casos: se n’han detectat una trentena en els primers 100 dies de l’any i Catalunya en concentra la majoria. La Generalitat confirma a l’ARA que, des del gener, 22 persones s’han contagiat del virus. La xifra és rellevant si es té en compte que en només tres mesos Catalunya ja s’acosta al nombre de casos que es van detectar durant tot el 2018, un total de 31. Cap dels afectats estava vacunat, i el contagi es va produir o bé perquè la persona es va encomanar en un altre país o pel contacte amb individus no vacunats que havien viatjat a països endèmics. “El perill és real: els virus no hi entenen de fronteres i viatgen amb nosaltres”, insisteix Trilla a l’ARA. L’epidemiòleg calcula que un 4% de la població és reticent a vacunar-se amb la triple vírica: “Tothom és conscient que per viatjar a determinats països han de protegir-se de la febre groga o la malària, però hi ha algunes persones que se senten segures i decideixen no vacunar-se del xarampió”.

Si bé el cas més recent és Nova York, on s’han detectat comunitats jueves que es neguen a vacunar-se per motius religiosos, la incidència dels moviments antivacunes fa temps que causa estralls en la seguretat pública. “Cal normalitzar la vacunació: no només et protegeix a tu, sinó que és una acció de responsabilitat i solidaritat amb la resta de la població, perquè evites la circulació del virus”, remarca Trilla. La desprotecció no sempre és fruit d’una decisió personal, hi ha grups de població que no poden immunitzar-se: “A Catalunya, per exemple, hi ha anualment uns 60.000 nadons que no poden vacunar-se perquè són menors d’un any, i hi ha persones que tenen contraindicada la vacuna”, explica Domínguez, que per això insisteix que es vital administrar-la a “tothom que pugui posar-se-la”.

Malgrat la bona dada de cobertura a Catalunya, Trilla alerta que no es pot abaixar la guàrdia i que el descontrol a Europa i a la resta del món poden posar contra les cordes la salut pública del país: “Les 72defuncions de l’any passat a Europa a causa del xarampió són del tot inacceptables”.