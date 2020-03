Sanitat eleva a 33.000 els casos de coronavirus a l'Estat i a 2.182 els morts

El ministeri de Sanitat ha elevat aquest dilluns a 33.089 els casos de contagis de Covid-19 en el conjunt de l'Estat, 4.517 més que ahir (un 15,8% més), i a 2.182 el nombre de víctimes, 462 més que diumenge. Els casos continuen creixent dia a dia però s'observa una estabilització i fins o tot ralentització de l'augment dels contagis. La dada podria indicar que el pic del coronavirus està a prop. "Es va suavitzant l'increment de casos que es notifica cada dia", ha assegurat el director del Centre d'Alertes i d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

Simón ha explicat que l'alentiment en l'augment de casos de Covid-19 dels últims dies es pot deure al confinament, que hauria provocat menys contagis fa 7-10 dies, però ha demanat prudència perquè pot ser que l'epidèmia tingui una evolució real diferent de la que insinuen les xifres: "Hem de ser prudents. No tenim la certesa d'haver arribat al pic", ha afirmat.

És especialment evident el ralentiment de nous casos a la Comunitat de Madrid, la regió més afectada pel Covid-19. Si entre divendres i dissabte, l'augment de nous contagis confirmats va ser gairebé del 25%, entre dissabte i diumenge i també entre ahir i avui s'ha mantingut per sota del 9%. També s'estabilitza el creixement de malalts greus que acaben a l'UCI. La moderació de l'increment arriba quan es compleixen 12 dies del tancament d'escoles de Madrid i una setmana de l'inici del confinament decretat per l'estat d'alerta. El conseller de Sanitat de la Comunitat, Enrique Ruiz Escudero, afirmava aquest dilluns que esperen que el pic dels contagis es produeixi a partir de dimecres. Després, el nombre de nous contagis hauria de començar a baixar.

En el conjunt de l'Estat, un total de 3.355 persones s'han curat i han rebut l'alta, xifra que suposa un 10% dels casos detectats des del principi de l'epidèmia. Tot i això, el portaveu de Sanitat ha admès que entre els casos detectats de Covid-19 hi ha un elevat nombre de professionals sanitaris, gairebé 4.000.

"Espanya no és la Xina"

Tot i la pressió d'algunes comunitats autònomes com Catalunya o Múrcia perquè es decreti l'aïllament i mesures encara més dràstiques, el govern espanyol continua rebutjant imposar noves restriccions. "La nostra millor mesura no és implementar noves mesures, sinó que s'apliquin bé les implantades fins ara", ha subratllat Fernando Simón. El portaveu de Sanitat també ha destacat que Espanya "no és la Xina", on es va aïllar la província de Wuhan, que representa el 4% de la població xinesa, mentre la resta del país continuava en funcionament i donava suport a Wuhan. "A Espanya estan afectades totes les comunitats autònomes i hem de continuar amb la producció", ha advertit Simón. "A la Xina es va aïllar una sola província, sense que el país tingués un deteriorament complet del seu teixit econòmic i social", ha insistit.

Pel que fa a les mesures, Simón ha destacat que estan funcionant. El trànsit, per exemple, s'ha reduït considerablement durant el cap de setmana. En els accessos a les grans ciutats ha baixat un 88%, mentre que a les fronteres terrestres s'ha reduït un 91%. També ha caigut considerablement l'ús del transport públic el cap de setmana. El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries també ha advertit que retirar o relaxar les mesures abans d'hora pot tenir conseqüències greus i provocar una segona onada de contagis que podria ser pitjor que la primera: "Les mesures duraran el que hagin de durar i es relaxaran quan s'hagin de relaxar".

El portaveu de Sanitat ha explicat que els tests ràpids de detecció del Covid-19 van començar a arribar dissabte a la nit i que ja s'han començat a distribuir entre les comunitats autònomes, començant per les més afectades. En les properes hores n'arribaran un milió més. La prioritat serà la detecció entre el personal sanitari i les persones de la tercera edat de les residències geriàtriques.

El ministeri de Sanitat assegura que està treballant perquè no es produeixi un col·lapse a les UCI dels hospitals i no descarta traslladar malalts de les comunitats autònomes més afectades a hospitals d'altres autonomies. Tot i això, Simón ha destacat que per ara hi ha prou llits, fins i tot a Madrid, on s'ha establert un hospital de campanya a la fira de congressos d'Ifema per descongestionar els hospitals amb més pressió pel coronavirus. A més, el portaveu del ministeri ha subratllat que, per ara, l'ocupació de les UCI "està una mica per sota del que prediuen els models". "Estem treballant per als pitjors escenaris", ha dit.

La vicepresidenta Calvo, ingressada a l'espera de la prova del Covid-19

D'altra banda, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, de 62 anys, està ingressada en un hospital de Madrid per tractar-se una infecció respiratòria. Segons fonts de la Moncloa, se li ha fet el test per saber si s'ha infectat pel coronavirus però encara no se'n sap el resultat.