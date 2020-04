El Govern no identificarà els usuaris en el repartiment de mascaretes "per evitar cues i aglomeracions"

Demà dimarts serà el primer dia feiner després de Setmana Santa a Catalunya i, davant d'un previsible augment de la demanda al transport públic, la conselleria d'Interior ha detallat que equips de voluntaris de Protecció Civil i la Creu Roja repartiran les 1.714.000 mascaretes enviades pel govern espanyol en un centenar de punts "estratègics" dels municipis amb més de 30.000 habitants – és a dir, les grans ciutats–. L'objectiu és abastir la població dels municipis on es preveu un repunt en la mobilitat. En part, perquè concentren diverses línies de transport, com és el cas de Barcelona ciutat, o perquè hi ha un alt nombre d'empreses o indústries que tornaran a estar en funcionament.

Prova de foc al transport públic per garantir la protecció dels viatgers

Les mascaretes es començaran a distribuir dimarts entre dos quarts de set del matí i les 12 del migdia entre els usuaris de metro, trens, Ferrocarrils i autobusos que hagin de tornar al seu lloc de treball presencial. Un equip d'entre quatre i sis voluntaris proporcionarà una única mascareta de manera individualitzada i respectant les distàncies de seguretat i les recomanacions higièniques entre els usuaris que hagin validat el seu bitllet. "Si no es reparteixen totes, dimecres se'n farà un nou repartiment", ha dit el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist.

Un dels interrogants que planaven en l'aire era si el Govern podria evitar la picaresca que algú pugui agafar-ne dues o més unitats a través de l'elaboració d'un registre. Però la subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé, ha dissipat la incògnita i ha admès que no s'identificarà els usuaris quan es faci l'entrega del material per "evitar cues i aglomeracions de persones". "Aniríem en contra del que busquem", ha subratllat. La directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha reconegut que aquesta situació pot afavorir que una persona aconsegueixi més d'una mascareta: "És possible, però esperem que no passi. No tenim manera de controlar-ho".

Tot i que el dispositiu de repartiment actuarà en més d'un centenar de punts calents, el Govern ha subratllat la voluntat de fer una distribució "justa i equitativa" arreu del territori perquè no només se'n beneficiïn les grans ciutats com Barcelona. Això significa que no hi haurà mascaretes a totes les estacions de metro, sinó a les que hi ha més afluència de gent i confluència de línies.

Inicialment, el pla s'implementarà entre sis demarcacions. A Girona, es donaran a Figueres, Girona ciutat i Blanes; a Tarragona, es repartiran entre els treballadors del Vendrell, Reus, Cambrils i Tarragona ciutat. A les Terres de l'Ebre i a Lleida es concentrarà el repartiment a Tortosa i a Lleida ciutat, en aquest últim cas només a través de la xarxa d'autobusos. Pel que fa a la Catalunya Central i Barcelona, es destinaran mascaretes a Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà, Gavà, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Montcada, Rubí, el Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.

Allau de crítiques a Sánchez

Ferrer ha explicat que el repartiment de mascaretes es prioritzarà entre aquelles persones "que no tinguin cap altra alternativa que agafar el transport públic". "No es farà un repartiment de mascaretes per a tothom: l'Estat les ha enviat exclusivament per als que han de fer servir el transport públic irremeiablement", ha matisat. I ha retret al govern espanyol una falta d'organització bàsica. "Hem treballat contra rellotge. En 48 hores hem hagut de muntar un dispositiu per a tot el país".

Ferrer ha qualificat l'actuació estatal de "completament improvisada", ja que, s egons ha denunciat la responsable de Protecció Civil, fa dies que es reclama a l'Estat el procediment de distribució de les mascaretes. Amb aquestes declaracions, ha fet seves les paraules que dissabte ja va pronunciar el conseller d'Interior, Miquel Buch, quan va lamentar que les decisions preses per l'administració de l'Estat siguin "fruit de la improvisació" i generin "incertesa".

Buch assegura que Protecció Civil "no té coneixement" de com ha de repartir mascaretes a la població

L'executiu de Pedro Sánchez va dictar la mesura de repartiment de mascaretes coincidint amb l'aixecament de l'enduriment de les restriccions durant la cinquena setmana de l'estat d'alarma, però va deixar en mans de les delegacions del govern la responsabilitat de la distribució sense especificar els criteris per entregar-les o els punts de la xarxa de transport on es podran trobar.

A diferència de Catalunya, on aquest dilluns és festiu, una part dels treballadors d'activitats no essencials ja han tornat a l'activitat ordinària a la resta de l'Estat. A Madrid, per exemple, s'ha registrat prop d'un 40% més d'afluència al metro respecte a altres dies feiners quan el decret de confinament total estava en vigor. A la capital espanyola, la policia municipal ja reparteix mascaretes en diversos punts d'accés del transport públic.