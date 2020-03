Salut troba l'origen del brot d'Igualada: un dinar el 28 de febrer amb molts professionals de l'hospital

Feia dies que Salut havia dedicat un equip d'epidemiòlegs a buscar l'origen del brot de coronavirus a Igualada. "Era molt important saber què estava passant", justificava la consellera Alba Vergés. Avui s'ha donat la resposta: tot va començar en un dinar amb més de 80 assistents, el 28 de febrer, en el qual hi havia diversos professionals de l'Hospital d'Igualada i una persona portadora del virus, que forma part d'un nucli familiar de cinc persones, totes elles amb coronavirus, i que es considera el pacient zero. Ahir la conselleria va informar de 9 morts a la conca d'Òdena en un sol dia. El nombre de contagis, però, es va mantenir estable. Per ara hi ha 207 persones infectades, 7 de les quals es troben en estat greu. Del nombre total de casos, 91 són professionals sanitaris.

Salut havia detectat el contagi de cinc membres d'una mateixa família, però ubicar aquest dinar en el qual va coincidir una d'aquestes persones contagiades amb diversos professionals ha donat la clau de volta a l'expansió del virus a Igualada: "No tenim un únic vector de transmissió", ha explicat Vergés. El fet que molts professionals es contagiessin alhora va fer que se sumessin diferents vies d'expansió, dins i fora de l'hospital. Això també descarta que la causa fos "un comportament diferent" de l'Hospital d'Igualada respecte de la resta de centres mèdics.

Segons Vergés i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, la informació servirà no només per abordar la situació a Igualada, sinó també a tot Catalunya. "La investigació epidemiològica serà molt important per poder prendre les mesures més adients", assegurava Guix. "Sabem què ha passat, sabem que hem actuat bé i sabem com podem donar ara l'assistència que es mereixen sobretot els pacients que depenen de l'Hospital d'Igualada", afegia Vergés.

Reforç a l'hospital

Vegés ha explicat que la idea ara és reforçar l'equip professional de l'Hospital d'Igualada, primer amb professionals de l'Hospital de Bellvitge, com a centre de referència, i després d'altres punts. El fet de descartar que s'hagués fet alguna cosa malament des del centre hospitalari "facilita", segons la consellera, que ara s'hi puguin desplaçar nous reforços. "Treballem per rescatar l'Hospital d'Igualada i donar temps als professionals en quarantena per tornar als seus llocs de feina", ha explicat la subdirectora del Servei Català de Salut, Marta Chandre.

Malgrat haver detectat l'origen del brot i haver descartat algun error a l'hospital, Vergés ha explicat que "continua tenint sentit el confinament" d'Igualada. "Les xifres indiquen que continuarà creixent el nombre de casos", ha advertit la consellera, que també ha agraït l'esforç del personal sanitari d'Igualada i ha subratllat el "brutal" exemple que està donant la ciutadania de la conca d'Òdena. "Només amb el confinament total, respectant les recomanacions higièniques, aconseguim mitigar i lluitar contra l'epidèmia del coronavirus i poder ajudar centres sanitaris", ha assegurat.

"El virus no fa cap de setmana"

En la mateixa idea ha insistit, una estona després, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. "El virus no fa cap de setmana", ha dit en diverses ocasions el batlle, que ha demanat a la gent de la conca d'Òdena que estiguin a casa aïllats. "Qualsevol esperança té a veure amb el fet que vostès compleixin els advertiments de les autoritats. Necessitem que compleixin escrupolosament el confinament", ha dit Castells.

L'alcalde ha explicat també que s'està treballant per disposar de l'antiga Mútua Igualadina, que havia de reobrir com a residència d'avis i que es convertirà en hospital de campanya per si es necessita.